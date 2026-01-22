Ajkáról igazolt fiatal hátvédet a ZTE FC – hivatalos

Magyar tehetség érkezett a ZTE FC védelmébe az NB II-es Ajkától. Garai Zétény Ajkán született, a labdarúgással a Veszprémi FC USE utánpótláscsapatában kezdett foglalkozni, ahol hamar kiderült, hogy rendkívül tehetséges játékos. A későbbiekben több akadémián is fejlesztette tudását, játszott Győrben és Szombathelyen is, majd 2024-ben az FC Ajka együtteséhez került.

Garai Zétény kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 2024–2025-ös kiírásban az NB II-ben, annak ellenére, hogy mindössze 18 éves. Kupameccsekkel együtt összesen 34 mérkőzésen lépett pályára az Ajka játékosaként, ezen idő alatt három gólpasszt osztott ki.

A labdarúgó hátvéd létére nemcsak a védekező, hanem támadó szerepkörben is magabiztosan vállalja az egy az egy elleni szituációkat. Gyors, rendre felér a támadásokkal, jól lát a pályán, és hasznos beadásokkal segíti csapatát. Tehetségére az MLSZ-nél is felfigyeltek, és az U16-os válogatott után – ahol Garai Zétény hat mérkőzésen szerepelt – 2025 áprilisában az U18-as nemzeti csapatban is bemutatkozhatott.

„Amikor meghallottam ezt a lehetőséget, nem sokat gondolkodtam rajta, egyből azt mondtam, hogy szeretnék jönni – árulta el a zalaiak honlapján Garai Zétény. – A Zete nagyon szimpatikus csapat számomra, ősszel szinte az összes meccsüket láttam, és tetszett a játékuk. Természetesen szeretnék minél többet pályára lépni, és a játékommal minél többet segíteni a csapatnak. Amikor beléptem az öltözőbe, rögtön éreztem, hogy jó a hangulat, és mivel fiatal a csapat, úgy gondolom, könnyen be tudok illeszkedni.”

Garai Zétény két és fél éves szerződést kötött a zalai klubbal, a szerződés további egyéves opciót tartalmaz. Az ajkaiak közösségi oldala mindehhez hozzátette, hogy a játékos átigazolási díj ellenében került a ZTE-hez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), Garai Zétény (FC Ajka)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Egyesült Államok)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria)

Távozott: Bogdán Hunor (?), Garai Zétény (ZTE FC), Lakatos Márk (?), Rideg Ábel (?)