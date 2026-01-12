Nemzeti Sportrádió

12 és fél év után visszatért Újpestre a támadó

2026.01.19. 20:49
Barczi Dávid hosszú pályafutása során megfordult a III. Kerületnél is (Fotó: Földi Imre)
2013 tavasza után ismét Újpest-mezt húzhat magára Barczi Dávid, aki Dorogról érkezett a lila-fehérekhez, és az NB III-as második csapatban léphet majd pályára.

A Dorogi FC Facebook-oldala számolt be róla, hogy a támadó miatt a múlt héten keresték meg a Dorogot az újpestiek, mégpedig azért, mert a második csapatukba szeretnék szerződtetni a játékost. A dorogi klub ezt akceptálta, ezért a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott Barczi Dáviddal.

A 36 éves Barczi Dávid Újpesten nevelkedett, 2009 és 2013 között az első keret tagja volt, összesen 58 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 8 gólt és 11 gólpasszt jegyzett. A mögöttünk álló őszi szezonban egyébként 17 mérkőzésen lépett pályára Dorogon az NB III-ban, s négy gólt szerzett.

Az újpestiek azonban itt nem állnának meg, céljuk ugyanis, hogy elkerüljék a kiesést – jelenleg 11 ponttal a 15. helyen állnak az NB III Északnyugati csoportjában –, ezért az Öltözőn túl információi szerint megszereznék az Újpesten korábban már szintén szereplő rutinos védőt, Litauszki Róbertet is.

 

