12 és fél év után visszatért Újpestre a támadó

A Dorogi FC Facebook-oldala számolt be róla, hogy a támadó miatt a múlt héten keresték meg a Dorogot az újpestiek, mégpedig azért, mert a második csapatukba szeretnék szerződtetni a játékost. A dorogi klub ezt akceptálta, ezért a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott Barczi Dáviddal.

A 36 éves Barczi Dávid Újpesten nevelkedett, 2009 és 2013 között az első keret tagja volt, összesen 58 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 8 gólt és 11 gólpasszt jegyzett. A mögöttünk álló őszi szezonban egyébként 17 mérkőzésen lépett pályára Dorogon az NB III-ban, s négy gólt szerzett.

Az újpestiek azonban itt nem állnának meg, céljuk ugyanis, hogy elkerüljék a kiesést – jelenleg 11 ponttal a 15. helyen állnak az NB III Északnyugati csoportjában –, ezért az Öltözőn túl információi szerint megszereznék az Újpesten korábban már szintén szereplő rutinos védőt, Litauszki Róbertet is.