NB I: DVSC–ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–ETO FC – élőben az NSO-n!

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc

♦ A forduló előtti állapot szerint a mezőny második és harmadik legerősebb vidéki csapata mérkőzik meg egymással ebben a párosításban.

♦ Nyolcvanötödször csapnak össze az élvonalban, az örökmérleg a DVSC tavaly augusztusi, győri diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 28-szor nyert az ETO, 29-szer a Loki, a döntetlenek száma 27.

♦ Az ETO NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, házigazdaként tudta legyőzni a Lokit (3–0), azóta 3 döntetlen és 3 győri vereség következett. Az előző bajnokságban Győrött előbb 3–0-ra nyert a DVSC, majd kétszer remiztek, legutóbb márciusban a Rába partján 0–0-ra.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, akkor a Loki hazai pályán 3–0-ra, Győrben pedig 4–2-re nyert.

♦ Debrecenben 41-szer meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 14 iksz, 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 17 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), ráadásul 8-szor kikapott ebben az időszakban. A tavaly novemberi, fordulatos debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csak a 90. percben tudtak kiegyenlíteni a zöld-fehérek (2–2).

♦ A várakozáson felül rajtoló DVSC az előző 4 fordulóban úgy gyűjtött 7 pontot, hogy csak egyszer maradt alul, a legutóbbi 2 bajnokiján pedig még gólt sem kapott, pedig idegenben lépett pályára (1–0 Kisvárdán, majd 0–0 Diósgyőrben).

♦ Az ETO idénybeli első vereségét szenvedte el legutóbb otthon a címvédő Ferencvárostól (0–2) és először nem tudott betalálni az ellenfelének.

♦ A Loki a 14 pontjából mindössze 3-at szerzett hazai pályán, az MTK legyőzése után (1–0) a Nyíregyházával (1–2) a bajnok FTC-vel (0–3) szemben is alulmaradt.

♦ Eddig a győriek is házon kívül eredményesebbek, hiszen az otthoni 4-gyel szemben idegenben már 8 pontnál járnak – 2 döntetlenjüket 2 győzelem követte – és vendégként a legtöbb gólt (13) szerezték a mezőnyben.