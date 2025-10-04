Csak a védelmek jeleskedtek, nem esett gól az Újpest felcsúti vendégjátékán

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Puskás Akadémia–Újpest 0–0
Felcsút, Pancho Aréna, 2388 néző. Vezette: Bognár
Nagy volt a nyüzsgés a Pancho Aréna környékén. A bejutásra váró gépkocsik miatt úgy állt a sor a főutcán, mint ahogyan nyáron az M7-es autópálya a Balaton irányába, lassan araszolt a sor. Budapestről – a gyenge szereplés ellenére – szombat délután sok Újpest-szurkoló útnak indult Felcsútra, de sok örömük nem volt szombat kora este sem...
Az első félidő nagy küzdelmet, ám annál kevesebb helyzetet hozott, a legtöbb lehetőség az első tíz percben akadt, akkor is inkább Riccardo Piscitellinek kellett résen lennie. A lilák olasz kapusa két-három bravúrt is bemutatott, Nagy Zsolt lövését követően ujjheggyel sikerült kitornáznia a labdát a bal alsóból, a találkozó elején már majdnem elhittük, ebből még akár jó meccs kerekedhet… A lendületes kezdés után azonban alaposan visszaesett a tempó, a vendégek játékán az volt érezhető, nagyon nem szeretnének hátrányba kerülni. Negyvenöt percnyi játék után a hazai kispadon Hornyák Zsolt vezetőedző sem tapsolta pirosra tenyerét, sok volt a hiba a játékban, a pontatlan átadás, a rossz lövés. Az Újpest a szünet előtti percekben mintha labdabirtoklási mutatóján szeretett volna javítani, a vendégek magabiztosan járatták a labdát, kis túlzással eldugták a felcsúti futballisták elől, ám a kapura nem sok veszélyt jelentettek.
A fordulást követően három és fél perc alatt mindkét kapusnak – Szappanos Péternek és Riccardo Piscitellinek is – kellett egyet-egyet védenie, a nagyobb bravúrt ismét a vendégek kapusa mutatta be. Noha az egyéni teljesítmények alapján a szünetben mindkét szakmai stáb nyugodtan cserélhetett volna kettőt-hármat, a huszonkét futballista maradt a pályán. A küzdőszellemmel nem volt gond, de a támadójátékból valami nagyon hiányzott, méghozzá a kreativitás. A találkozó döntő részében az volt az ember érzése, ha a csapatok vasárnap reggelig játszanak, akkor sem születik gól, az más kérdés, hogy ezt a mérkőzést nagyon nem szerettük volna vasárnap reggelig nézni… Ha mindenképpen pozitívumot szerettünk volna keresni, a sok hibát végül is ráfoghattuk a nagy tétre, hiszen az idei gyenge szereplés miatt a két vezetőedző, Hornyák Zsolt és Damir Krznar sem alhatott nyugodtan mostanában. A válogatott szélsője, Nagy Zsolt is kurtákat rúgott olykor a labdába, a gyengébbik lábával, a jobbal leadott lövések méterekkel elkerülték a kaput. Ne szépítsük, a mérkőzés kifejezetten unalmas volt, mígnem a Puskás Akadémia játékosa, Laros Duarte mesteri cselek után lőtte a labdát a keresztlécre.
A két csapat még nem játszott 0–0-s döntetlent egymással, ezúttal egyik fél sem érdemelt győzelmet. A Puskás Akadémia két vereséget követően szerzett újra pontot, az Újpest pedig újfent döntetlent játszott.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Ferencvárosi TC
|7
|4
|2
|1
|16–6
|+10
|14
|3. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. ETO FC Győr
|7
|3
|3
|1
|15–9
|+6
|12
|6. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza Spartacus
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7
––