Iskolajátékkal verte meg a Győr a Gloriát a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ, A-CSOPORT
Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33–18 (18–9)
Jegyzőkönyv később…
Elszánt és lelkes besztercei szurkolók sétálgattak szombat délután a győri Árkádnál, az erdélyi csapat drukkerei először kísérhették el kedvenceiket Szent László királyunk városába. A román élvonalban legutóbb harmadik Gloria Bistria címerében szereplő évben, 2018-ban az ETO negyedjére nyerte meg a Bajnokok Ligáját, de hiba lett volna előzetesen lebecsülni az aktuális ellenfelet, még akkor is, ha a kisalföldiek címvédőhöz méltóan, három meccsen három győzelmet és 110 gólt szerezve kezdték az idényt.
A mellrák elleni küzdelemhez csatlakozva rózsaszín pólóban melegítettek a győriek, köztük az először kerettag Tjasa Stankóval, a szlovén balátlövő korábban kézsérüléssel küszködött. Már ekkor nagy hangpárbajt vívott egymással a két tábor, a hangulatra tehát nem lehetett panasz.
Az utóbbi hetekben remek formában lévő, szeptember hónap legjobbjának megválasztott Fodor Csenge góljával indult a mérkőzés. Elkapta a rajtot az ETO, Fodor értékesített ziccere után már néggyel vezettek a hazaiak, jött is az időkérés a vendégek mesterétől. A játék képe nem változott, a tíz perc alatt csupán egyszer betaláló beszterceiek nem találták a gyors győri kézilabda és a lerohanások ellenszerét.
Bruna de Paula a gólok és a passzok osztogatásában is jeleskedett, Hatadou Sako negyedóra alatt mindössze kettőt kapott, miközben a románok edzője 11–2-nél ismét magához hívta játékosait. Hatékonyan működött a kisalföldiek szélsőjátéka, aztán félidő második felében némi életjelet mutatott a vendégcsapat, de érdemben nem faragott a hátrányán. Egy hetesre beállt Szemerey Zsófia, akit elemi erővel talált fejbe Asuka Fudzsita, a magyar válogatott kapusát ápolni kellett. A játékrészt Fodor hetedik találata zárta le, 18–9-re vezetett az ETO.
Aztán hamar tízig számolhatott a közönség, a román játékosok az öltözőben ragadtak, hiába próbálkoztak a hét a hat elleni játékkal, Mariana Seraficeanu nyolc perc után tudta csak megtörni a besztercei gólcsendet. De Paula a tőle megszokott akrobatikus mozdulattal is betalált, majd az okozott némi aggodalmat, hogy Szemerey után az ötven százalékos hatékonysággal védő Sakót is fejbe dobták a vendégek, de a győri kapus tudta folytatni. Dione Housheer viszont hosszú idő után rontott hetest, skandálta is a román tábor Renata De Arruda nevét.
Izgalommentesen zajlott le a hajrá, Kristine Breistöl és Linn Blohm is beköszönt, a közönség meg már a lefújás előtt állva tapsolta meg a győri csapat teljesítményét. 33–18-as sikerével újabb magabiztos győzelmet aratott a címvédő, amely négy kör után hibátlanul vezeti csoportját. Jövő szombaton rangadó vár a magyar bajnokra, a Ferencváros érkezik az Audi Arénába.
Az A-csoport többi mérkőzésén
Dortmund (német)–Storhamar (norvég) 22–26
DVSC Schaeffler–Team Esbjerg (dán) 29–32
Metz (francia)–Buducsnoszt (montenegrói) 38–18
|1. GYŐR
|4
|4
|–
|–
|143–98
|+45
|8
|2. Metz
|4
|4
|–
|–
|137–100
|+37
|8
|3. Esbjerg
|4
|2
|–
|2
|121–114
|+7
|4
|4. Storhamar
|4
|2
|–
|2
|101–95
|+6
|4
|5. Gloria Bistrita
|4
|2
|–
|2
|105–123
|–18
|4
|6. DEBRECEN
|4
|1
|–
|3
|113–118
|–5
|2
|7. Borussia Dortmund
|4
|1
|–
|3
|109–133
|–24
|2
|8. Buducsnoszt
|4
|–
|–
|4
|76–124
|–48
|0