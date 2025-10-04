Nemzeti Sportrádió

Könnyedén nyert az Esztergom, megszerezte első győzelmét a Kisvárda

B. A. P.B. A. P.
2025.10.04. 19:46
Megvan a Kisvárda első győzelme (Fotó: kisvardaikezi.hu)
A női kézilabda NB I 4. fordulójában a Kisvárda a Kozármisleny ellen szerezte meg első győzelmét. Az Esztergom a NEKA otthonában nyert magabiztosan, míg a Vasas Szombathelyen játszott döntetlent.

A NEKA az első félidőben két góllal is vezetett, de még a 34. percben is csak egygólos hátrányban volt. A balatonboglári csapat azonban a második félidőre elfáradt, így a hétgólos Schatzl Natalie vezérletével az Esztergom 36–26-ra nyert. A hazaiaknál Szabói Aida hét, míg a vendégeknél Kovács Anett hat góllal zárt.

A két nyeretlen csapat csatáját a Kisvárda nyerte, a félidei tízgólos különbség a meccs végére 15-re nőtt a Kozármisleny ellen. A Kisvárda csapatából 12 játékos is eredményes volt, a legtöbbet a 13 lövésből hét gólt szerző Poczetnyik Luca szerezte, míg a vendégeknél Bernhardt Panna és Scheffer Zsanett is öt-öt góllal zárt.

 Öt perc után négy góllal vezetett a Vasas Szombathelyen, a hajrára azonban a hazaiak átvették a vezetést. Bő fél perccel a mérkőzés vége előtt egyenlített Arany Rebeka, maradt ideje a Szombathelynek, de Ines Ivancok-Soltic nem talált be, így 32–32-es döntetlennel zárult a találkozó. Mindkét oldalon volt játékos, aki tíz gól fölé jutott: Pődör Rebeka és Oláh Kyra is 11-gyel zárt.

KÉZILABDA
NŐI NB I
4. forduló
NEKA–Mol Esztergom 26–36 (13–14)
Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA 36–21 (22–11)
Szombathelyi KKA–Vasas SC 32–32 (13–14)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. FTC

5

5

171–104

+67

10

2. Győr

4

4

142–93

+49

8

3. Debrecen

4

4

131–98

+33

8

4. Esztergom

5

3

2

167–151

+16

6

5. Székesfehérvár

4

3

1

106–100

+6

6

6. Vasas

4

2

1

1

116–119

–3

5

7. Vác

4

2

2

104–117

–13

4

8. Szombathely

4

1

1

2

104–120

–16

3

9. Mosonmagyaróvár

4

1

3

107–108

–1

2

10. Kisvárda

4

1

3

106–121

–15

2

11. NEKA

4

1

3

102–126

–24

2

12. Dunaújváros

4

1

3

112–133

–21

1

13. Budaörs

4

1

3

86–124

–38

1

14. Kozármisleny

4

4

91–131

–40

0

 

 

