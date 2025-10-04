Könnyedén nyert az Esztergom, megszerezte első győzelmét a Kisvárda

A NEKA az első félidőben két góllal is vezetett, de még a 34. percben is csak egygólos hátrányban volt. A balatonboglári csapat azonban a második félidőre elfáradt, így a hétgólos Schatzl Natalie vezérletével az Esztergom 36–26-ra nyert. A hazaiaknál Szabói Aida hét, míg a vendégeknél Kovács Anett hat góllal zárt.

A két nyeretlen csapat csatáját a Kisvárda nyerte, a félidei tízgólos különbség a meccs végére 15-re nőtt a Kozármisleny ellen. A Kisvárda csapatából 12 játékos is eredményes volt, a legtöbbet a 13 lövésből hét gólt szerző Poczetnyik Luca szerezte, míg a vendégeknél Bernhardt Panna és Scheffer Zsanett is öt-öt góllal zárt.

Öt perc után négy góllal vezetett a Vasas Szombathelyen, a hajrára azonban a hazaiak átvették a vezetést. Bő fél perccel a mérkőzés vége előtt egyenlített Arany Rebeka, maradt ideje a Szombathelynek, de Ines Ivancok-Soltic nem talált be, így 32–32-es döntetlennel zárult a találkozó. Mindkét oldalon volt játékos, aki tíz gól fölé jutott: Pődör Rebeka és Oláh Kyra is 11-gyel zárt.

KÉZILABDA

NŐI NB I

4. forduló

NEKA–Mol Esztergom 26–36 (13–14)

Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA 36–21 (22–11)

Szombathelyi KKA–Vasas SC 32–32 (13–14)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.