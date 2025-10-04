Könnyedén nyert az Esztergom, megszerezte első győzelmét a Kisvárda

A NEKA az első félidőben két góllal is vezetett, de még a 34. percben is csak egygólos hátrányban volt. A balatonboglári csapat azonban a második félidőre elfáradt, így a hétgólos Schatzl Natalie vezérletével az Esztergom 36–26-ra nyert. A hazaiaknál Szabói Aida hét, míg a vendégeknél Kovács Anett hat góllal zárt.
A két nyeretlen csapat csatáját a Kisvárda nyerte, a félidei tízgólos különbség a meccs végére 15-re nőtt a Kozármisleny ellen. A Kisvárda csapatából 12 játékos is eredményes volt, a legtöbbet a 13 lövésből hét gólt szerző Poczetnyik Luca szerezte, míg a vendégeknél Bernhardt Panna és Scheffer Zsanett is öt-öt góllal zárt.
Öt perc után négy góllal vezetett a Vasas Szombathelyen, a hajrára azonban a hazaiak átvették a vezetést. Bő fél perccel a mérkőzés vége előtt egyenlített Arany Rebeka, maradt ideje a Szombathelynek, de Ines Ivancok-Soltic nem talált be, így 32–32-es döntetlennel zárult a találkozó. Mindkét oldalon volt játékos, aki tíz gól fölé jutott: Pődör Rebeka és Oláh Kyra is 11-gyel zárt.
KÉZILABDA
NŐI NB I
4. forduló
NEKA–Mol Esztergom 26–36 (13–14)
Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny KA 36–21 (22–11)
Szombathelyi KKA–Vasas SC 32–32 (13–14)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FTC
5
5
–
–
171–104
+67
10
|2. Győr
4
4
–
–
142–93
+49
8
|3. Debrecen
4
4
–
–
131–98
+33
8
|4. Esztergom
5
3
–
2
167–151
+16
6
|5. Székesfehérvár
4
3
–
1
106–100
+6
6
|6. Vasas
4
2
1
1
116–119
–3
5
|7. Vác
4
2
–
2
104–117
–13
4
|8. Szombathely
4
1
1
2
104–120
–16
3
|9. Mosonmagyaróvár
4
1
–
3
107–108
–1
2
|10. Kisvárda
4
1
–
3
106–121
–15
2
|11. NEKA
4
1
–
3
102–126
–24
2
|12. Dunaújváros
4
–
1
3
112–133
–21
1
|13. Budaörs
4
–
1
3
86–124
–38
1
|14. Kozármisleny
4
–
–
4
91–131
–40
0