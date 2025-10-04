A Levante diadalmaskodott az újoncok csatáján Oviedóban; már nem nyeretlen a Girona

A mérkőzés elején még a hazai környezetben játszó Oviedo irányította a játékot, majd a félidő második felében már a Levante ragadta magához a kezdeményezést, s a 30. percben a vezetést is megszerezte: Carlos Álvarez a tizenegyespont magasságából lőtt a jobb felső sarokba.
A fordulás után nagy erőkkel próbálta megszerezni az egyenlítő gólt az asztúriai csapat, számos komoly lehetőséget ki is dolgozott, de ezek rendre kimaradtak (legközelebb talán Iljasz Saira járt a gólszerzéshez, ő a kapufát találta el), míg a másik oldalon veszélyes kontrákat vezetett a valenciai együttes. A 70. percben a kihagyott oviedói lehetőségek megbosszulták magukat: Rey mindenkit meglepő próbálkozása a kapufát találta el, a kipattanóra pedig Karl Etta Eyong érkezett a leggyorsabban, s közvetlen közelről a hálóba pofozta a labdát. A hátralevő időben ugyan még próbálkoztak a hazaiak, de eredmény nélkül – a Levante mindhárom pontot elvitte a Carlos Tartieréből.
Még mindig az első győzelmére hajtott a Girona, s nagy lépést tett efelé a 18. percben, mivel Vladiszlav Vlanat 18 méterről kilőtte a jobb felső sarkot. A szünet előtt Arnaut Danjuma egyenlíthetett volna, ám a kapufát találta el, majd az 57. percben gólpasszt adott, a centerezése után Diego López térddel juttatta a kapuba a labdát.
Mindössze hat perc elteltével visszavette a vezetést a katalán együttes, Yáser Asprilla ívelt középre szabadrúgásból, Vanat lövését még védte Julen Agirrezabala, ám a kipattanót Arnau Martínez belőtte – nagyjából ötperces VAR-vizsgálatot követően érvényben is maradt a találat, miután kiderült, hogy se les, se más szabálytalanság nem előzte meg. A hajrá elején Iván Martín begyűjötte a második sárga lapját, majd a hazaiak vezetőedzője, Míchel is pirosat kapott, de a Valencia ellen emberhátrányban is megőrizte előnyét a Girona, és már nem nyeretlen a bajnokságban.
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ – SZOMBATI PROGRAM
Oviedo–Levante 0–2 (C. Álvarez 30., Etta Eyong 72.)
Girona–Valencia 2–1 (Vanat 18., A. Martínez 63., ill. D. López 57.)
Kiállítva: I. Martín (80., Girona)
Később
18.30: Athletic Bilbao–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Osasuna–Getafe 2–1 (Bretones 45+3., Catena 90., ill. Mayoral 23.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|7
|6
|1
|–
|21–5
|+16
|19
|2. Real Madrid
|7
|6
|–
|1
|16–8
|+8
|18
|3. Villarreal
|7
|5
|1
|1
|13–5
|+8
|16
|4. Elche
|7
|3
|4
|–
|10–6
|+4
|13
|5. Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14–9
|+5
|12
|6. Betis
|7
|3
|3
|1
|11–7
|+4
|12
|7. Espanyol
|7
|3
|3
|1
|10–9
|+1
|12
|8. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|9. Sevilla
|7
|3
|1
|3
|11–10
|+1
|10
|10. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|Athletic Bilbao
|7
|3
|1
|3
|7–8
|–1
|10
|12. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|13. Alavés
|7
|2
|2
|3
|6–7
|–1
|8
|14. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|15. Oviedo
|8
|2
|–
|6
|4–14
|–10
|6
|16. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|17. Rayo Vallecano
|7
|1
|2
|4
|7–10
|–3
|5
|18. Celta Vigo
|7
|–
|5
|2
|6–9
|–3
|5
|19. Real Sociedad
|7
|1
|2
|4
|7–11
|–4
|5
|20. Mallorca
|7
|1
|2
|4
|6–11
|–5
|5