Légiósok: Keresztes Krisztián megszerezte első gólját a Dundee Unitedben

2025.10.04. 18:37
Keresztes megszerezte első gólját a Dundee Unitedben (Fotó: Facebook, Dundee United Football Club)
légiósok Dundee United Keresztes Krisztián
Keresztes Krisztián betalált, de csapata, a Dundee United nem tudta legyőzni a gyengélkedő Livingstont a skót labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában.

Keresztes Krisztián a hetedik bajnokiján is kezdő volt a Dundee Unitedben, és megszerezte az első gólját is.

A magyar védő a Livingston ellen egyenlített, miután átvette Will Ferry szabadrúgását, majd a kapuba zúdította a labdát.

A Dundee United hét mérkőzés után kilenc pontot gyűjtött, két győzelme, három döntetlenje és két veresége van.

SKÓT PREMIERSHIP
7. FORDULÓ
Dundee United–Livingston 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián a 48. percben eredményes volt.
 

SZLOVÉNIA, DRUGA LIGA
Nafta–Tabor Sezana 3–1
Nafta: Dragóner Áron a 18., Keresztes Noel a 84. percben talált be

 

