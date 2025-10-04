Légiósok: Keresztes Krisztián megszerezte első gólját a Dundee Unitedben

Keresztes Krisztián a hetedik bajnokiján is kezdő volt a Dundee Unitedben, és megszerezte az első gólját is.

A magyar védő a Livingston ellen egyenlített, miután átvette Will Ferry szabadrúgását, majd a kapuba zúdította a labdát.

A Dundee United hét mérkőzés után kilenc pontot gyűjtött, két győzelme, három döntetlenje és két veresége van.

SKÓT PREMIERSHIP

7. FORDULÓ

Dundee United–Livingston 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián a 48. percben eredményes volt.



SZLOVÉNIA, DRUGA LIGA

Nafta–Tabor Sezana 3–1

Nafta: Dragóner Áron a 18., Keresztes Noel a 84. percben talált be