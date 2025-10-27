Elhalasztják a Budafok–Soroksár NB II-es bajnokit – hivatalos

Technikai hiba miatt elmarad a labdarúgó NB II 11. fordulójának záró mérkőzése, a Budafoki MTE–Soroksár SC hétfőn – számolt be róla a hazai csapat hivatalos közleménye.
Az M4 Sport helyszíni beszámolója szerint „váratlanul kigyulladt egy kapcsolószekrény”, amely az egyik reflektor áramellátásáért felelős. Személyi sérülés nem történt, a tüzet poroltók segítségével gyorsan eloltották, ám így annyira túlterheltté vált az elektromos hálózat, hogy nem kockáztathatják meg a rendszer újraindítását. Ennek következtében a mérkőzés biztonságos lebonyolítását nem tudják vállalni a házigazdák.
A meccs új időpontját az MLSZ versenybizottsága jelöli ki.
A 11. játéknap többi mérkőzéséről ide kattintva olvashatnak!
