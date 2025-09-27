NB III: a hajrában döntötte el a Kaposvár elleni rangadót a PMFC

A második félidő nagy részét emberelőnyben játszó PMFC a 81. percben szerezte meg győztes gólját: balról érkező beadás után Mazzonetto Alessio túl lassan próbálta átvenni a labdát, így Varga Donát elvette tőle, majd közelről a kapu bal oldalába lőtt. A listavezető Kaposvárt így vasárnap a Pénzügyőrrel játszó Nagykanizsa vagy a Balatonlellével játszó Ferencváros II is megelőzheti.

NB III

9. FORDULÓ

DÉLNYUGATI CSOPORT

Pécsi MFC–Kaposvári Rákóczi FC 1–0