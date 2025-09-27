Nemzeti Sportrádió

NB III: a hajrában döntötte el a Kaposvár elleni rangadót a PMFC

V. J.V. J.
2025.09.27. 19:05
Fotó: PMFC/FB
Címkék
PMFC Kaposvári Rákóczi NB III
Egy mérkőzést rendeztek szombaton a labdarúgó NB III-ban: a Délnyugati csoportban a Pécsi MFC 1–0-ra legyőzte a Kaposvári Rákóczit.

A második félidő nagy részét emberelőnyben játszó PMFC a 81. percben szerezte meg győztes gólját: balról érkező beadás után Mazzonetto Alessio túl lassan próbálta átvenni a labdát, így Varga Donát elvette tőle, majd közelről a kapu bal oldalába lőtt. A listavezető Kaposvárt így vasárnap a Pénzügyőrrel játszó Nagykanizsa vagy a Balatonlellével játszó Ferencváros II is megelőzheti.

NB III
9. FORDULÓ
DÉLNYUGATI CSOPORT
Pécsi MFC–Kaposvári Rákóczi FC 1–0

   
A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Kaposvár97220–12+821
2. Nagykanizsa861116–5+1119
3. FTC II.86221–8+1318
4. Pécsi MFC952218–4+1417
5. Majosi SE851224–14+1016
6. Dunaújváros84416–7+916
7. MTK II.85323–12+1115
8. Szekszárd841315–17–213
9. Iváncsa831412–14–210
10. Paks II.8359–17–89
11. Érd82247–8–18
12. Balatonlelle82154–20–167
13. PTE-PEAC812512–18–65
14. Pénzügyőr81166–15–94
15. Siófok81165–20–154
16. Dombóvár83510–27–173

 

 

PMFC Kaposvári Rákóczi NB III
