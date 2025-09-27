NB III: a hajrában döntötte el a Kaposvár elleni rangadót a PMFC

A második félidő nagy részét emberelőnyben játszó PMFC a 81. percben szerezte meg győztes gólját: balról érkező beadás után Mazzonetto Alessio túl lassan próbálta átvenni a labdát, így Varga Donát elvette tőle, majd közelről a kapu bal oldalába lőtt. A listavezető Kaposvárt így vasárnap a Pénzügyőrrel játszó Nagykanizsa vagy a Balatonlellével játszó Ferencváros II is megelőzheti.
NB III
9. FORDULÓ
DÉLNYUGATI CSOPORT
Pécsi MFC–Kaposvári Rákóczi FC 1–0
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kaposvár
|9
|7
|–
|2
|20–12
|+8
|21
|2. Nagykanizsa
|8
|6
|1
|1
|16–5
|+11
|19
|3. FTC II.
|8
|6
|–
|2
|21–8
|+13
|18
|4. Pécsi MFC
|9
|5
|2
|2
|18–4
|+14
|17
|5. Majosi SE
|8
|5
|1
|2
|24–14
|+10
|16
|6. Dunaújváros
|8
|4
|4
|–
|16–7
|+9
|16
|7. MTK II.
|8
|5
|–
|3
|23–12
|+11
|15
|8. Szekszárd
|8
|4
|1
|3
|15–17
|–2
|13
|9. Iváncsa
|8
|3
|1
|4
|12–14
|–2
|10
|10. Paks II.
|8
|3
|–
|5
|9–17
|–8
|9
|11. Érd
|8
|2
|2
|4
|7–8
|–1
|8
|12. Balatonlelle
|8
|2
|1
|5
|4–20
|–16
|7
|13. PTE-PEAC
|8
|1
|2
|5
|12–18
|–6
|5
|14. Pénzügyőr
|8
|1
|1
|6
|6–15
|–9
|4
|15. Siófok
|8
|1
|1
|6
|5–20
|–15
|4
|16. Dombóvár
|8
|–
|3
|5
|10–27
|–17
|3