Szalai góljával győzött a Mezőkövesd, oda a Szeged veretlensége

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő V., Ternován – Zachán (Csatári 34.) – Pintér (Kovalenko, 78.), Vidnyánszky (Sáreczki 88.), Bertus L. (Zvekanov 88.), Saja (Bartusz 78.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Tóth B., Vágó (Vogyicska B. 79.), Kurdics (Kalmár 72.) – Márkvárt, Rabatin (Suljic 61.) – Kun Á. (Takács-Földes 72.), Borvető, Miskolczi – Novák (Holman 61.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Szalai J. (12.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Ahogy mondani szokták, tipikus egygólos mérkőzés volt. Tudatosan átadtuk a területeket, így az ellenfél mezőnyfölényben játszott, de nem annyira, hogy érvényesüljenek a magas játékosai – ezt pedig elviseltük, mivel nagy helyzetet nem alakítottak ki.

Aczél Zoltán: – A Mezőkövesd megérdemelten nyert, mert kevesebb hibával játszott, mint mi, továbbá fegyelmezett volt, és jó taktikát választott ellenünk. Ma nem pörögtünk száz százalékon, inkább csak „focizgattunk”, a labdabirtoklási fölényünk pedig semmit nem ért. Bár a cserékkel próbáltunk változtatni, és voltak jó periódusaink is, főként csak kapkodtunk, erőlködtünk, vergődtünk – a jövőben agresszívebbnek kell lenni, és a lecsorgó labdákat jobban kell megjátszani.

Egygólos meccsen győzött a Mezőkövesd a Szeged ellen

A mindeddig veretlen és a tabella 2. helyén álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapata az őt üldöző Mezőkövesd-Zsóryhoz látogatott a Merkantil Bank Liga 6. fordulójában. Az előző fordulóban mindkét csapat fölényes győzelemmel hangolt, a Szeged Tiszakécskén, a Kövesd pedig Soroksáron nyert kiütéssel.

A rangadót a Szeged kezdte határozottabban, a hazai csapat átengedte a területet, ám igazán veszélyes helyzet nem alakult ki Deczki kapuja előtt. Nem úgy a másik oldalon, ahol a 12. percben Vidnyánszky átlövését még védte Veszelinov, ám a kipattanóra jól startolt rá Szalai József, aki ziccerben nem hibázott, a jobb alsóba passzolta a labdát (1-0). A folytatásban nem változott a játék képe, a vendégek meddő fölényben játszottak, de nagy ziccert nem tudtak kialakítani, kisebb helyzetei pedig a Kövesdnek is voltak a folytatásban.

Szalai góljával győzött a Szeged ellen a Mezőkövesd

A második félidő sem hozott gyökeres változást, a szegediek egy óra játék után kezdtek el cserélni, ám számottevő lendületet nem kapott a játékuk. Noha mindkét csapat fel tudott mutatni egy-két egészen tetszetős támadást, rendszerint már az utolsó előtti megoldásokba is hiba csúszott, így újabb gól nem született a hátralévő időben.