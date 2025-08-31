Nemzeti Sportrádió

Hat forduló után megszületett az első soroksári győzelem

2025.08.31. 20:55
A Soroksár a Mezőkövesd elleni súlyos vereség után, a Szentlőrinc ellen már győzni tudott hazai pályán (Archív fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
Szentlőrinc NB II élő közvetítés Soroksár SC labdarúgó NB II Soroksár labdarúgó NB II 6. forduló
A labdarúgó NB II 6. fordulójában a rajtnál beragadó Soroksár 2–1-re győzött hazai pályán az eddig remekül teljesítő Szentlőrinc ellen. Az első félidőben a hazaiak szereztek vezetést, ám a vendégek a második félidő elején hamar egyenlíteni tudtak. A körülményekhez jobban alkalmazkodó fővárosiak Lovrencsics Balázs góljával szerezték meg első győzelmüket a bajnokságban.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–SZENTLŐRINC 2–1 (1–0)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás) 
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Köböl, Németh E. – Varga Z. (Bagi Á., 60.), Korozmán (Gágyor, 74.), Kundrák (Gálfi N., 60.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 84.) Vezetőedző: Lipcsei Péter
SZENTLŐRINC: Gyurján M. (Kostyák, a szünetben) – Szivacski, Dinnyés, Poór (Milovanovics, 74.), Kiss-Szemán – Szolgai, Nyári – Sámson (Kancsij, 60.), Nagy R., Ambach (Bőle, a szünetben) – Adamcsek (Tóth-Gábor, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert
GÓLSZERZŐ: Korozmán (24.), Lovrencsics (69.) ill. Bőle (53.)
MESTERMÉRLEG
Lipcsei Péter: – Nehéz volt az elmúlt heti egy–öt után felrázni a fiúkat. A csapat ma kitette a szívét a pályára, szép gólokat szereztünk, nem érdemtelenül nyertük meg a mérkőzést. Most lesz egy kis pihenés egy Tatabánya elleni kupameccsel, fújunk egy keveset, ma nagyon jól jött a csapatnak a győzelem.
Waltner Róbert: – Éreztem, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, mert a Soroksár az elmúlt heti súlyos vereség után az életéért játszik. Megvoltak a lehetőségeink mindkét félidőben, de ezeket nem tudtuk kihasználni, vagy a hazaiak kapusa védett parádésan. Bár mentálisan nálunk nem volt probléma, de ebben a hazai csapat fölénk nőtt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Volt min javítania a Soroksárnak, hiszen az előző mérkőzésen 5–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Mezőkövesdtől. A fővárosiaknál ez nem csak egyszeri botlás volt, hiszen az előző öt találkozójukon nem sikerült győztesként elhagyniuk a pályát, három döntetlenjükkel pedig a tabellán mindössze a 15. helyen álltak. A Szentlőrinc ezzel ellentétben kiegyensúlyozottan érkezett a Szamosi Mihály Sporttelepre, hiszen az előző két meccsét megnyerte, és a tabellán a 6. pozíciót foglalta el a fordulót megelőzően. 

Nem a legjobb körülmények várták a futballistákat, ugyanis zuhogó esőben kellett pályára lépniük. A zord körülményekhez a Soroksár alkalmazkodott jobban, és a meccs elején több lehetőséget is kialakított. A 24. percben összejött a vezetés a hazaiaknak, miután Korozmán Kevin 20 méterről védhetetlenül tekert a kapu bal felső sarkába. 

A félidőben hármas változtatásra szánta el magát a vendégek vezetőedzője, Waltner Róbert. Ez jó döntésnek bizonyult, ugyanis az 52. percben a csereként beálló Bőle Lukács lapos, megpattanó lövésével egyenlített a Szentlőrinc. Ez látszólag picit visszavette a Soroksár lendületét, ám a 69. percben ismét megszerezték a vezetést a hazaiak. Egy gyors kontrát követően már Gálfi Norbert is előnybe juttathatta volna a csapatát, de ekkor még a félidőben csereként beálló Kostyák Rajmund bravúrral hárított. A szögletet követően azonban már tehetetlen volt a vendégek 19 éves kapusa (aki valószínűleg a fiatalszabály miatt állt be a szünetben), ugyanis Lovrencsics Balázs közelről, fejjel nem hibázott. Több gól már nem született, így a Soroksár megszerezte idénybeli első győzelmét. 2–1.

Ezek is érdekelhetik