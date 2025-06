NB II-es rang – Somogyi Zsolt jegyzete

KÉT BAJNOKSÁG között a felkészülés híreit böngészik a szurkolók. A legtöbb figyelem az élvonal csapatait kíséri, de érdekesek a másodosztály történései is. Az elmúlt években is nagy harc volt a feljutásért, miként a kiesés elkerüléséért is, ám az előttünk álló idény a korábbiaknál is kiegyensúlyozottabb, kiélezettebb lehet. Minél kevesebb csapat alkotja az első osztályt, annál nagyobb rang oda eljutni, ott sikert elérni, így a július végén rajtoló bajnokság rengeteg izgalmat tartogathat. A Vasas, a Honvéd és a Fehérvár – három korábbi magyar bajnok a legmagasabb osztályban – mellett a Kecskemét, a BVSC és a Békéscsaba is elmondhatja magáról, hogy szerepelt korábban ma is jegyzett nemzetközi kupában, és itt említhető meg, hogy az egykor NB I-es ezüstérmes Tatabánya a harmadosztályból feljutást követően nem tudott megkapaszkodni az NB II-ben…

Szóval, az időben távolabbi és közelebbi múltjukra is joggal büszke klubok egész sora indul majd harcba, és ne csak a neveket tekintve nagyokat említsük meg: a Kozármislenyről, a Szentlőrincről a magyar labdarúgás hőskorában (elnézést ezért, de ez tény...) senki sem hallott, mostanában viszont markáns szereplői a második vonalnak, a feljutásra aspirálók sem szívesen találkoznak ezekkel az együttesekkel. Érdemes figyelni az újoncokra, a Tiszakécske a kilencvenes évek végén még az élvonalba is belekóstolhatott, a Karcag üde színfoltja lehet a bajnokságnak. Itt érdemes megjegyezni, a kiírás furcsasága, hogy a négy NB III-as aranyérmes osztályozót játszott, vagyis két csapat nem léphetett feljebb – ezt joggal érzik igazságtalannak a szurkolók, a bajnoki címnek minden körülmények között osztályváltást kell érnie.

Ki akar feljutni?

Időnként hallani, egyik vagy másik klub „nem is akar”, ám az élvonalban garantált támogatás miatt még átszállójegyet is érdemes váltani, aligha kétséges, a most következő idényben elég sokan igyekeznek az élvonalba ahhoz, hogy a végén azt mondják a cinikusok: azok jutottak fel, akik a legkevésbé tudták elkerülni a sikert… Elég a tavasz végi Vasas–Honvéd összecsapás hangulatát, a meccset megelőző rohamot a jegyekért felidézni ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, régen látott izgalmas, nagy versenyt hoz a 2025–2026-os másodosztályú bajnokság.

