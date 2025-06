Bivalyerős lesz a másodosztályú bajnokság

Az előző idény előtt arra számítottam, hogy a Kisvárda és a Vasas jut fel – csak részben jött be a megérzésem... Hozzá kell tennem, az őszt látva már éreztem, szakmailag nem lenne meglepetés, ha a Kazincbarcika végezne feljutó helyen, a Gyir­mót kiesése nálam sokkal nagyobb döbbenet. Ami az előttünk álló NB II-es idényt illeti, most még a KTE és a Fehérvár is sötét ló, bár Kecskeméten kijelentették, szeretnének azonnal visszakerülni. Nyilván nem tudni, melyik klub milyen költségvetéssel megy neki az évnek, ez mindig fontos tényező, mindenesetre ebben a pillanatban a Vasast inkább érzem feljutásra esélyesnek, mint az élvonalból érkező két csapatot. Már tavasszal is látni lehetett, a Honvéd jó lehet, ha az elkezdett munka folytatódik, az első ötben a helye, és ott már apróságok döntenek. Odaérhet a Szeged is, akár a lehetőségeit, akár a játékoskeretét nézem, s nem hagynám ki a felsorolásból a Mezőkövesdet sem, Csertői Aurél jól ismeri a mezőnyt, a keze nyoma már az előző idényben is látható volt a csapat játékán. Mindig van meglepetéscsapat, elképzelhető, hogy ezúttal a Kövesd lesz az, sőt még az sem elképzelhetetlen, hogy a Vasas mellett feljutó helyen végez.