Visszajutott az élvonalba a Kisvárda, kikapott a Vasas, ismét feljutó helyen a Barcika – ez történt az NB II-ben

Mind a nyolc mérkőzést vasárnap játszották a labdarúgó NB II 27. fordulójában. Az élen álló Kisvárda a hajrában engedte ki a kezéből a győzelmet Békéscsabán, de a feljutását így is bebiztosította a szabolcsi gárda. Bár a forduló előtt második helyen álló Vasas korán vezetést szerzett Szentlőrincen, végül pont nélkül távozott. A Kazincbarcika nagy lehetőséget kapott és élt is vele: a borsodiak egy 94. percben szerzett góllal győzték le a Soroksárt és újra a feljutást jelentő második helyen tanyáznak. A Szeged és a Honvéd, valamint a Mezőkövesd és az Ajka párharca egyaránt döntetlen eredménnyel zárult. Zuglóban kétgólos vereséget szenvedett a Tatabánya, amelynek már-már csoda kellene ahhoz, hogy kiharcolja a bennmaradást. Az esti folytatásban a Csákvár ötgólos mérkőzésen győzte le az esélyesebb Kozármislenyt, míg a és a Gyirmót FC Győr döntetlent játszott a Budafokkal, így a kisalföldi csapat továbbra is kiesésre áll.

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 748 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

GYIRMÓT: Rusák – Kovács D. (Adamcsek, 85.), Hudák D., Csörgő, Hajdú Á. – Katona M., Kiss N. – Horváth R. (Kelemen M., 65.), Madarász (Hudák M., 85.), Marlen (Szabó M., 85.) – Ugrai (Miknyóczki, 79.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

BUDAFOKI MTE: Dúzs – Fekete M., Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. (Elek B., 76.) – Szűcs P. (Rehó, 76.), Zuigeber (Kun B., 87.), Merényi (Rétyi, 70.) – Vasvári. Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Horváth R. (1–0) a 27., Oláh (1–1) a 45. percben

Schindler Szabolcs: – A nem megfelelő koncentráció miatt maradt el a győzelmünk.

Mészöly Géza: – Feszült hangulatú mérkőzést játszottunk. Csapatomtól hiányzott az a pici plusz, amely győzelmet eredményezett volna. AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

AQVITAL: Zelizi – Murka (Szalai P., 70.), Pál B., Karacs, Varga B. – Farkas A., Mészáros D. (Dencinger, 70.), Dusinszki (Major M., 87.) – Szabó B. (Baracskai, 87.), Nagy Z., Haragos (Gregor, 79.). Vezetőedző: Tóth Balázs

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Debreceni Z., 69.), Vajda R., Gajág, Turi – Rácz L. (Major S., a szünetben), Kozics (Horváth D., 79.) – Cipf (Pesti, 66.), Kócs-Washburn, Kirchner – Horváth P. (Átrok, 66.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Nagy Z. (1–0) a 6., Nagy Z. (2–0) a 49., Vajda R. (2–1) a 60., Pál B. (3–1) a 71., Kirchner (3–2) a 89. percben

Tóth Balázs: – Először is boldog Anyák Napját kívánunk minden édesanyának. Mindkét félidőt jól kezdtük, gólokat szereztünk, helyzeteink voltak. Bár egy egyéni hibát követően visszajött a meccsbe a Misleny, sikerült újítanunk és megérdemelten nyertünk.

Pinezits Máté: – Mindkét félidőt úgy kezdtük, hogy nem is érdemeltünk volna győzelmet. Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy 27 fordulón keresztül harcban álltunk a feljutásért. Azt azért sajnálom, hogy a huszadik fordulót követően már egyszer sem kaptunk első osztályú játékvezetést. A 17 órakor kezdődött találkozók végeredményei: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka 1–1 (Lőrinczy 30. –11-esből, ill. Csizmadia Z. 67.) – Kihagyott 11-es: Szarka Á. (23., Ajka) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc SE–Vasas FC 2–1 (Szolgai 33., Papp Cs. 78., ill. Otigba 4.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0 – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, 910 néző. Vezette: Farkas Tibor (Garai Péter Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Viczián, Kuzma (Kovács G., 61.) – Tóth M. (Sármány, 74.) – Gyenti (Ferencsik, 86.), Hursán (Harsányi I., a szünetben), Hodonicki (Szabó B., a 61.), Mikló – Czékus, Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor.

KISVÁRDA: Popovics – Matic (Lippai T., a szünetben), Chlumecky, Soltész D. (Széles, 71.) – Cipetic, Popoola, Soltész I. (Szőr L., a szünetben), Mesanovic – Matanovics (Molnár G., 71.) – Bíró B., Szpaszics (Pap Zs., 66.). Vezetőedző: Révész Attila.

Gólszerző: Czékus (11-esből, 1–0) az 5., Matanovics (1–1) a 47., Chlumecky (1–2) az 53., Czékus (2–2) a 88. percben

Csató Sándor: – Gratulálok a Kisvárdának a feljutásához! Ha a meccs előtt azt mondja valaki, hogy egy pontot szerzünk, aláírtuk volna. Az, hogy mi vezettünk az elején, minket bénított meg, nem mertünk labdát birtokolni. A második félidőt meg úgy kezdtük, ahogy nem illik, kaptunk két pontrúgásból gólt. Ezután azonban mindenki beletette a melót, felszabadultan játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki.

Révész Attila: – Egy éve május 4-én estünk ki az NB I-ből, most pedig feljutottunk. Közben volt egy munkás, nehéz évünk. Akkor tettünk egy fogadalmat, hogy visszajövünk és örömmel fogjuk tölteni az évet. A Békéscsaba azt csinálta, amit tennie kellett. Az üres területbe rúgta a labdákat. Lassan szövögettük a támadásokat, a hátsó sorban nem voltak meg a minőségi passzok. A szünet után a másabb mentalitás, a motiváltabb rajt gólokat eredményezett. A végén arra törekedtünk, hogy meglegyen az iksz. BVSC-ZUGLÓ–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Márkus Péter, Nagy Viktor)

BVSC: Megyeri G. – Benkő-Bíró, Vinícius, Ureche (Kovács G., 90+1.), Király Á, Székely K. (Kovács D., 78.) – Mucsányi Miron (Tóth K., 63.), Szilágyi M. – Kocsis B. (Batai, a szünetben), Pekár L. – Nwachukwu (Kelemen P., 63.). Vezetőedző: Csábi József

TATABÁNYA: Bese Balázs – Harsányi D. (Mascoe, 57.), Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, Derekas, Szegleti (Vass P., 36.), Óvári (Jelena, 57.) – Csernik (Vida K., 36.), Árvai, Lapu (Varga D., 82.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Székely K. (1–0) a 48., Szilágyi M. (2–0) a 62. percben

Csábi József: – Taktikusan játszottunk, megérdemelten nyertünk.

Klausz László: – Alacsony színvonalú mérkőzést játszottunk, de megyünk tovább, mindent megteszünk az utolsó három fordulóban. A 17.30 órakor kezdődött találkozó végeredménye: KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–SOROKSÁR SC 3–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 1000 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bertalan Dávid, Dobos Dávid)

KAZINCBARCIKA: Dojcsák – Baranyai N., Polgár K. (M. Ramos 59.), Kristóf M., Lajcsik – Varga J., Lucas, Kártik – Bódi Á., Makrai G. (Pintér Á., 74.), Herjeczki (Pethő, 59.). Vezetőedző: Erős Gábor

SOROKSÁR: Radnóti D. – Nagy O., Króner (Kékesi, 64.), Say, Vincze Á. – Vass Á. (Bagi Á., 71.), Németh E. – Szabó Sz. (Gálfi, 71.), Köböl, Kundrák (Dobos Á., 87.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Lovrencsics (0–1) a 2., Pethő (1–1) az 59., Bódi (11-esből, 2–1) a 67., Gálfi N. (2–2) a 79., Lajcsik (3–2) a 90+4. percben

Erős Gábor: – Nem kezdtünk jól, de a második félidőben sikerült fordítanunk az eredményen. Váratlanul ért minket a második bekapott gól, szerencsére a végén mellénk állt Fortuna, és sikerült megnyerni a mérkőzést.

Lipcsei Péter: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz Kazincbarcikán. Jól kezdtünk, de a vezetés megszerzése után nem igazán tudtuk birtokolni a labdát. A második játékrészben sem voltunk túl aktívak, ezért végül vesztettünk. Célunk a bennmaradás, és mindent megteszünk ennek érdekében.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 27 17 5 5 55–39 +16 56 2. Kazincbarcika 27 13 9 5 48–28 +20 48 3. Vasas FC 27 14 3 10 41–32 +9 45 4. Szentlőrinc 27 11 10 6 38–28 +10 43 5. Kozármisleny 27 12 6 9 40–38 +2 42 6. Szeged-Csanád GA 27 9 11 7 32–28 +4 38 7. Mezőkövesd 27 10 7 10 38–33 +5 37 8. Budapest Honvéd 27 10 6 11 36–36 0 36 9. BVSC-Zugló 27 8 11 8 27–28 –1 35 10. Csákvár 27 9 6 12 38–44 –6 33 11. Budafoki MTE 27 8 8 11 39–48 –9 32 12. Soroksár SC 27 8 7 12 36–41 –5 31 13. FC Ajka 27 7 10 10 30–37 –7 31 14. Békéscsaba 27 7 8 12 26–33 –7 29 15. Gyirmót FC Győr 27 6 10 11 35–41 –6 28 16. Tatabánya 27 6 5 16 25–50 –25 23