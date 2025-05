A bajnok Kisvárda elleni háromgólos győzelemmel búcsúzott közönségétől a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 3–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 2885 néző. Vezette: Derdák Marcell (Rózsa Dávid, Punyi Gyula)

HONVÉD: Megyeri G. – Pauljevics, Szabó A., Hangya (Sigér Á., a szünetben) – Pinte (Kántor K., 75.), Somogyi Á., Pekár I., Pintér M. – Keresztes N. (Petrók, 87.), Földi D. (Szabó Á., 58.), Simon B. (Hetyei, 75.). Megbízott edző: Márton István

KISVÁRDA: Popovics – Cipetic, Matic, Széles (Jovicic, 77.) – Bíró B. (Pap Zs., 62.), Soltész I. (Szőr, 69.), Popoola (Osztrovka, 69.), Soltész D. – Matanovics – Gyurkó M. (Molnár G., 62.), Mesanovic. Vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Pauljevics (74.), Matic (79. – öngól), Hetyei (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Márton István: – Nagyon szerettünk volna hazai pályán a közönségünktől jó eredménnyel búcsúzni. Szerencsére sikerült, de tudjuk, hogy nincs vége a bajnokságnak, mert lesz még egy mérkőzésünk a Vasas ellen, és ez mindig kiemelt fontosságú találkozó.

Révész Attila: – Minden elismerésem a hazaiaknak, rámenősen, agresszívan, nagy lendülettel játszottak. Mi ma kellemes ellenfél voltunk, nagyobb motivációra számítottam. Ez most egyértelműen mutatta, hogy azért néhány játékosnál jelentős képességbeli problémák is vannak.

ÖSSZEFOGLALÓ

A sorsolás szeszélyének köszönhetően a Honvéd a bajnokság utolsó három fordulójában a tabella első három helyezettjével kerül szembe. A fővárosiak hétfő este a Kazincbarcikától szenvedtek vereséget, vasárnap este pedig már a bajnok Kisvárda ellen léptek pályára – az utolsó játéknapon pedig fővárosi derbi lesz, ahol a Vasas vár a kispestiekre.

Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője a Kazincbarcika ellen piros lapot kapott, így a kispadról ezúttal Márton István asszisztensedző irányította a hazaiakat. A kispestiek kezdőjében helyet kapott a 19 éves Pintér Máté és a 20 éves Földi Dominik is. Mindketten először voltak a kezdőcsapat tagjai az NB II-ben.

A találkozó jó iramban kezdődött, a hazaiak az első percekben többször is veszélyeztették Popovics kapuját, majd a folytatásban a mezőnyjátéké volt a főszerep. A 31. percben egy várdai lehetőséget jegyezhettünk fel, Soltész Dominik 25 méterről elvégzett szabadrúgása után Megyeri Gábor a léc alól piszkálta ki a labdát.

A bajnok Kisvárda (pirosban) játékosai dekoncentráltak voltak a 90 perc során (Fotó: Erdős László/Honvéd FC)

A gól nélkül véget érő első félidő után a második játékrészt is a hazaiak kezdték jobban, de sokáig csak helyzetekben nyilvánult meg a fölényük. A hajrá kezdetén aztán két gyors góllal lerendezték a nyitott kérdéseket a kispestiek. A 74. percben a röviden kivágott labdát Branko Pauljevics 26 méterről lőtte a kapu jobb oldalába, öt percre rá pedig Keresztes Noel beívelése után Bernardo Matic a saját kapujába csúsztatott. A hosszabbítás perceire is jutott még egy hazai gól. A felnőttcsapatban most, 21 évesen debütáló Hetyei Szilveszter egy labdaszerzés után 10 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. A Honvéd szépen búcsúzott közönségétől, a Kisvárda játékosai talán fejben már máshol jártak – az éllovas 15 veretlen bajnoki után szenvedett ismét vereséget. 3–0