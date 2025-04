Urblík bombagóljával verte a Vasas a Gyirmótot

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

VASAS FC–GYIRMÓT FC GYŐR 1–0 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion. 1341 néző. Vezette: Katona Balázs (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter)

VASAS: Kiss Á. – Girsik A., Otigba, Pávkovics, Doktorics – Hidi M. S. – Szánthó (Németh B., 79.), Berecz (Rácz B., 57., Baráth 90+1.), Urblík J., Radó – Tóth M. (Zimonyi, 57.) Vezetőedző: Pintér Attila

GYIRMÓT: Rusák – Csörgő, Papp M. (Adamcsek, 67.), Hudák D., Hajdú Á. – Katona M., Kiss N. (Ugrai, 85.) – Kovács D., Madarász (Hudák M., 72.), Horváth R. – Piscsur. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Urblík J. (82.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Attila: – A Gyirmót régóta meghatározó tagja az NB II-nek, sokkal jobb csapatuk van, mint amit a tabella mutat. Kicsit langyosabban kezdtünk, az utolsó passzaink nem sikerültek, de aztán a szünetben rendeztük a sorokat, átvettük a játék irányítását és végül Urblík Jozef fantasztikus góljával győztünk. A sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyerjük meg a mérkőzést.

Schindler Szabolcs: – Azt kaptam a meccstől, amire számítottam. Jól felkészültünk a Vasasból, fegyelmezetten védekeztünk és próbáltunk kihasználni az átmenet adta lehetőségeket. Voltak időszakok, amikor hősiesen kellett védekezni, de a második félidőben nekünk is volt meccslabdánk, azonban a Vasas egy átlövéssel eldöntötte a mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Vasas legutóbb a BVSC ellen vereséget szenvedett, a Gyirmót pedig feszült hangulatú mérkőzésen döntetlent játszott a Kisvárda ellen az előző fordulóban. Az angyalföldiek hátránya így három pontra nőtt a Kazincbarcika előtt, Schindler Szabolcs csapata pedig visszacsúszott a kiesést jelentő 15. helyre.

A meccset nagy elánnal kezdte a Vasas, és sorra alakított ki a helyzeteket. Urblík és Radó még nem talált kaput, Tóth M. lövését pedig az elképesztő védőmunkát bemutató Hudák Dávid blokkolta – kétszer is. A Gyirmót a kontrákban bízhatott leginkább, az első félidőben ebből viszont nem akadt túl sok.

A második félidő elején ugyan próbálta letámadni a vendég együttes a hazait, de ezzel gyorsan felhagytak. Három percnyi játék után ismét Hudák mentett a saját kapuja előtt Berecz lövése után. Újabb három perccel később Rusáknak kellett védenie Tóth Milán lövésénél. A túloldalon aztán három perc alatt jött néhány gyirmóti helyzet: Piscsur próbálkozott fejjel is, aztán lábbal is, ám Kiss Ágoston mindkétszer védeni tudott, utóbbi után még Horváth ismétlését is hárította a hazai kapus. A szöglet után Hudák Dávid fejesét is védte Kiss. A 67. percben akadt még egy gyirmóti lehetőség, ám az is kimaradt. Zimonyi beállása új lendületet adott a Vasas támadójátékának. A 69. percben ő passzolt Tóth Milánnak, aki 10 méterről lőtt, de Hudák Dávid a gólvonal elől ki tudta fejelni a labdát. Nem sokkal később Zimonyi lövését védte bravúrral a vendégek kapusa. A 82. percben aztán megszerezte a győzelmet jelentő gólt a Vasas: Urblík József lőtte ki 22 méterről a kapu bal oldalát. Két perccel később Németh Barnabás növelhette volna az angyalföldiek előnyét, de nem talált kaput.

Győzelmével a Vasasnak is 45 pontja van, akárcsak a Kazincbarcikának. A piros-kékek így ideiglenesen átvették a tabellán a második helyet, ám a barcikaiak még nem játszották le a meccsüket (hétfőn a Szeged vendégei lesznek). A Gyirmót immár zsinórban tíz mérkőzés óta nem tud nyerni, a 26. fordulót követően is biztosan marad a kiesést jelentő 15. helyen. 1–0

PERCRŐL PERCRE