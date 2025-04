Kilenc emberrel ikszelt a Kisvárda, kieső helyen a Gyirmót, fordított a Csaba – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 4–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kojnok, Varjas Z., Zachán, Vajda S. – Zvekanov (Lőrinczy, a szünetben), Bertus – Szendrei Á. (Bartusz, 66.), Posztobányi (Keresztes B., 83.), Cibla (Gresó, 66.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

TATABÁNYA: Bese Balázs – Eördögh, Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B., Katona K. – Csernik (Vass P., 54.), Derekas, Szegleti, Lapu – Árvai (Mascoe, 54.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Szalai J. (1–0) a 6., Árvai (1–1) a 32., Árvai (1–2) a 36., Varjas Z. (2–2) a 47., Posztobányi (3–2) a 78., Lőrinczy (4–2) a 90+3. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Álomszerűen kezdtük a meccset, gyönyörű gólt rúgtunk, aztán érthetetlen okokból behátráltunk, az elején a mennyben jártunk, utána a pokolra jutottunk. A második félidőben azonban számtalan helyzetünk volt, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, megérdemelten nyertünk ezen a szívinfarktusos meccsen. Egy-nullánál azt hittük, hogy megvan a mérkőzés, de ennek nem lett volna szabad előfordulnia.

Klausz László: – Először is a szurkolóknak szeretném mélységes tisztelettel megköszönni, hogy az elejétől a végéig szurkoltak, abszolút jogos a meccs utáni mondandójuk, magunkat vertük meg. A szünetben, vezetésünk birtokában megbeszéltük, hogy mi a teendő, de ennek teljesen az ellenkezőjét csinálták a játékosok. Hogy miért, ez lesz a téma az öltözőben, de az okáról nem szeretnék most semmit mondani.

GYIRMÓT FC GYŐR–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 556 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Aradi József, László István)

GYIRMÓT: Rusák – Csörgő V., Papp M., Hudák D. (Kovács D., 13.), Hajdú Á. – Katona M. (Gajdos, 84.), Kiss N. – Horváth R. (Adamcsek, 84.), Madarász M. (Iván A., 63.), Ugrai (Hudák M., 63.) - Piscsur. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KISVÁRDA: Popovics – Lippai T., Matic, Chlumecky – Körmendi, Popoola, Soltész I. (Stefan, 79.), Soltész D. (Pap Zs., 79.) – Bíró B. (Puclin, 72.), Matanovics (Szőr, a szünetben), Mesanovic (Molnár G., 15.). Vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Piscsur (1–0) a 45+1., Matic (1–1) a 45+3. percben

Kiállítva: Poopola a 27., Körmendi a 81., Iván A. a 81., Helembai (a kispadon) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Nagyon hektikus meccs volt, gyengén kezdtünk, de a kiállítás megváltoztatta a találkozó menetét. Sok energiát mozgósítottak a csapatok, de hat meccslabdát is kihagytunk, és ez döntőnek bizonyult.

Révész Attila: – Sajnos a sérülések rányomták a mérkőzés hangulatára a bélyeget, egyenlő létszámban fölényben játszottunk, és a kiállítás után is bíztam csapatomban, bár többen is közülünk gyengébben játszottak. A gyors gólváltást követően azt gondolom, hogy a második félidőben kontrából meg tudtuk volna nyerni a mérkőzést.

SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1100 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Ring Kevin)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T. (Dinnyés, a szünetben), Szekszárdi M., Szivacski, Kiss-Szemán (Samson, 78.) – Vingler, Rab (Kesztyűs M., 58.) – Hajdú R., Nyári (Novák Zs., 78.), Nagy R. (Szolgai, 63.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csonka B., Pekár I. (Csilus T., 88.) – Bévárdi, Szamosi (Somogyi, 76.) – Medgyes Z. (Holman, 87.), Keresztes N. (Pinte, 59.), Hangya – Kántor. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Igazi futballhangulat volt ma Szentlőrincen, hiszen eljött a Honvéd-tábor is. A meccs elején egy nagy helyzetük akadt a vendégeknek, nekünk viszont három is, és egy kapufát is rúgtunk az első félidőben. A mérkőzés első felében közelebb álltunk a győzelemhez, a második játékrész már inkább a Honvédé volt.

Feczkó Tamás: – Nem lehetek elégedett a döntetlennel. Mindenki láthatta, mi történt a hetvenedik perc tájékán. Sajnos az előrevetődő játékosom lábát kezezésnek látta a játékvezető, de itt nem egy gólról, hanem emberi sorsokról van szó.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 3–1 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, 1335 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Viczián, Ferencsik (Kovács G., 76.), Albert I. – Gyenti, Hursán (Márkus A., 87.), Tóth M. (Szabó B., 76.)., Hodonicki (Harsányi I., a szünetben) – Kóródi, Czékus (Sármány, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor

SZEGED: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi Z. (Pejovics, a szünetben), Horváth M., Tóth B. – Haris (Borvető, 62.), Palincsár (Papp Á., 62.), Mohos, Varga B. (Erdei C., 69.) – Novák Cs., Vogyicska Balázs (Sarr, 76.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

Gólszerző: Novák Cs. (0–1) a 21., Ferencsik (1–1) a 27., Czékus (2–1) a 39., Szabó B. (3–1) a 85. percben

Kiállítva: Albert I. a 32. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – A kiállítás sajnos átrajzolta a terveinket, de hamar sikerült egyenlíteni, majd a vezetést is megszereztük. A rögzített helyzetekre végig nagyon odafigyeltünk és megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy elhisszük végre, tudunk nyerni, és ugyanilyen harci szellemben játszunk majd a további mérkőzéseinken is.

Alekszandar Jovics: – Jól játszottunk az első félidőben, voltak is helyzeteink, a vezetést is megszereztük, az ellenfél egyik játékosa pedig piros lapot kapott. A Békéscsaba az első és a második lövéséből is gólt lőtt, majd a második félidőben is nagyon jól védekezett. Senki nem szereti a vereséget, de előfordul az ilyesmi, meg kell találnunk az okait.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–FC AJKA 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 706 néző. Vezette: Molnár Attila (Szabó Dániel, Dobos Dominik)

KAZINCBARCIKA: Dojcsák – Lajcsik, Debreceni Á., Szujó (Makrai, a szünetben), Bacsa (Baranyai, a szünetben), Polgár – Varga J., Lucas, Kártik (Pethő B., 66.) – Bódi (Herjeczki, 80.), M. Ramos (Katona I., 86.). Vezetőedző: Erős Gábor

AJKA: Szabados – Kovács N., Jagodics B., Garai Z. (Szabó B., 56.), Major G. – Tar, Sejben (Zsolnai, 75.), Csizmadia Z., Tóth G., Doncsecz (Tóth T., 75.) – Borsos. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Csizmadia Z. (0–1) a 19., Baranyai (1–1) a 77. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nem vagyok elégedett az egy ponttal, az első játékrészben nem igazán ment a játék a csapatnak, nem tudtunk nyomást helyezni az ellenfél kapujára. A második félidőben már jobb volt a játék, sikerült egyenlítenünk, de sajnálom, hogy csak egy döntetlenre futotta.

Gaál Bálint: – Jól kezdtünk, vezetést szereztünk, több helyzetet is sikerült kialakítanunk. A szünet után nagy nyomást helyezett ránk a Kazincbarcika, gólt kaptunk, de összességében elégedett vagyok az eredménnyel.

SOROKSÁR SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Tőkés Róbert, Nagy Viktor)

SOROKSÁR: Holczer Á. – Nagy O., Króner, Say, Vincze Á. – Vass Á., Köböl (Dragóner F., 86.) – Szabó Sz., Bagi (Németh E., 54.), Kundrák (Kékesi, 86.) – Lovrencsics B. (Gálfi, 67.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Horváth P., 77.), Vajda R., Gajág (Kócs-Washburn, 77.), Turi – Rácz L., Major S. (Cipf, 61.) – Lacza A. (Kozics, 61.), Átrok (Horváth D., 78.), Kirchner – Pesti. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Lovrencsics B. (1–0) a 48., Németh E. (2–0) a 63., Pesti (2–1) a 71., Köböl (3–1) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – A három pont megszerzése volt a cél, úgyhogy örülök ennek a fantasztikus győzelemnek. Nagyon jó csapat volt az ellenfelünk, de a fiúk ma szenzációsan futballoztak. Csúsztunk-másztunk, és mondhatom, hogy megérdemelten nyertünk.

Pinezits Máté: – Két futballozni akaró és jól focizó csapat találkozott egymással, és ezt bizonyították a pályán lévő játékosok. Mindkét oldalon rengeteg helyzet adódott, azt gondolom, hogy bármelyik együttes megnyerhette volna a mérkőzést. Igazi jó focit láthattunk ma.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAFOKI MTE 1–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán, Dobos Dávid)

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P. (Baracskai, 85.), Pál B., Dencinger, Varga B. – Szabó B. (Gazdag V., 83.), Mészáros D. (Simon A., 8.), Farkas A. – Mondovics (Szakály D., 73.), Nagy Z., Haragos. Vezetőedző: Tóth Balázs

BUDAFOK: Dúzs – Lorentz, Kálnoki-Kis D., Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. – Szűcs P., Zuigeber (Elek B., 90.), Rétyi (Merényi, 65.) – Vasvári (Kovács D., 88.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Nagy Z. (1–0) a 32., Sztojka (1–1) a 48., Kalmár O. (1–2) a 84. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtük a meccset, már a szünetben gólokkal kellett volna vezetnünk. A térfélcserét követően egy bombagóllal egyenlített a Budafok, és ilyen az NB II, a hajrában a szögletnél elveszítettünk egy párharcot, és végül vereséget szenvedtünk. Megyünk tovább a saját utunkon.

Mészöly Géza: – Komoly, agresszív, férfias mérkőzést vívtunk. A második félidőt góllal kezdtük, és végül kicsikartuk a győzelmet az impulzív, jó focit játszó Csákvár ellen.

HÉTFŐ

16.00: BVSC-Zugló–Vasas FC (Tv: M4 Sport)