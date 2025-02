Nem bírt az eddigi listavezető az újonccal Békéscsabán

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (0–1)

Békéscsaba, 820 néző. Vezette: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma (Hursán, 56.), Csató M., Viczián, Mikló – Gyenti, Tóth M. (Kovács K., 62.), Hodonicki, Kővári (Kóródi, 56.) – Harsányi I. (Fazekas L., 84.), Vólent (Czékus, 56.). Vezetőedző: Csató Sándor

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Kiss B., 77.), Vajda (Kozics, 77.), Rácz L. (Gajág, a szünetben), Turi – Horváth D., Major S. – Kócs-Washburn (Debreceni, 62.), Kirchner, Cipf – Horváth P. (Pesti, 62.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Czékus (65.), ill. Rácz L. (25.)

Kiállítva: Csató M. (második sárga lap után, reklamálásért) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Nem tudom, hogy örüljek, vagy bosszús legyek. Mivel az éllovas ellen játszottunk, inkább örülnünk kell az egy pontnak. Jó iramú mérkőzést játszottunk, melyet jól kezdtünk, megpróbáltunk helyzeteket kialakítani, de sajnos kaptunk egy gólt. A második félidőben megpróbáltunk mindent egy lapra feltenni, hogy egyenlítsünk, ami sikerült is.

Pinezits Máté: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra azért, mert úgy szerezte meg az egy pontot, hogy rengeteg helyzetet alakított ki, kontrából, a kapustól vagy a középső zónából felépítve. Dolgozunk azon, hogy a többi mérkőzésen is ennyi helyzetet alakítsunk ki, és akkor több pontot szerezzünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglepően bátran és kezdeményezően játszott az Előre az első bő negyedórában. Saját térfelére kényszerítette a bajnokság éllovasát, bár azért egy-egy kósza vendégkontra magában hordozta a gólveszélyt. Az első félidő derekán kiegyenlítettebbé vált a játék. A mérkőzés egyáltalán nem volt unalmas, sőt, pörögtek az események, a védelmeket és a kapusokat is foglalkoztatták a támadók. Mégis, némiképp váratlanul jött a kozármislenyi gól, egy szöglet után a többször is előrelopakodó Rácz László fejese után védhetetlenül vágódott a labda a hálóba. Az iram továbbra is lüktető volt, az utolsó negyedórában a baranyaiak már sokkal többször okoztak fejfájást a hazaiaknak.

Nagyon feltüzelt Békéscsaba jött ki a második félidőre, többször beszorította vendégét a saját kapuja elé. Csató Sándor jó érzékkel cserélt, és ha nem is azonnal, de húszpercnyi játék után sikerült a csapatának kiegyenlítenie, a Békéscsabán most bemutatkozó Kovács Kolos közreműködése után Czékus Ádám góljával. A szurkolók nem panaszkodhattak, hiszen jó focit kaptak a pénzükért. A hajrára Csató Martin fegyelmezetlensége miatt ugyan emberhátrányba került az Előre, de végül kihúzta kapott gól nélkül. Bármelyik csapat megnyerhette volna a találkozót, de a döntetlen igazságos. 1–1