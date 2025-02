NB II: Békéscsaba–HR Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–1 (0–1)

Békéscsaba, 820 néző. Vezette: Katona Balázs (Sinkovicz Dániel, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma (Hursán, 56.), Csató M., Viczián, Mikló – Gyenti, Tóth M. (Kovács K. 62.), Hodonicki, Kővári (Kóródi, 56.) – Harsányi I. (Fazekas L., 84.), Vólent (Czékus, 56.). Vezetőedző: Csató Sándor.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Kiss B., 77.), Vajda (Kozics, 77.), Rácz L. (Gajág, 46.), Turi – Horváth D., Major S. – Kócs-Washburn (Debreceni, 62.), Kirchner, Cipf – Horváth P. (Pesti, 62.).

Vezetőedző: Pinezits Máté.

Gólszerző: Czékus (65.), ill. Rácz L. (25.).

Kiállítva: Csató M. (második sárga lap után, reklamálásért) a 81. percben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglepően bátran és kezdeményezően játszott az Előre az első bő negyedórában. Saját térfelére kényszerítette a bajnokság éllovasát, bár azért egy-egy kósza vendégkontra magában hordozta a gólveszélyt. Az első félidő derekán kiegyenlítettebbé vált a játék. A mérkőzés egyáltalán nem volt unalmas, sőt, pörögtek az események, a védelmeket és a kapusokat is foglalkoztatták a támadók. Mégis, némiképp váratlanul jött a kozármislenyi gól, egy szöglet után a többször is előrelopakodó Rácz László fejese után védhetetlenül vágódott a hálóba a labda. Az iram továbbra is lüktető volt, az utolsó negyedórában a baranyaiak már sokkal többször okoztak fejfájást a hazaiaknak.

Egy nagyon feltüzelt Békéscsaba jött ki a második félidőre, és többször beszorította vendégét a saját kapuja elé. Csató Sándor jó érzékkel cserélt, hiszen ha nem is azonnal, de húsz perc játék után sikerült kiegyenlíteni a csapatának, a Békéscsabán most bemutatkozó Kovács Kolos közreműködése után Czékus Ádám góljával. A szurkolók nem panaszkodhattak, hiszen jó focit kaptak a pénzükért. A hajrára Csató Martin fegyelmezetlensége miatt ugyan emberhátrányba került az Előre, de végül kihúzta kapott gól nélkül. Bármelyik csapat megnyerhette volna a találkozót, de a döntetlen igazságos.

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy az őszi bajnok Kozármisleny az újoncként a táblázat 14. helyén tanyázó, győzelmeinek felét az őszi utolsó két fordulóban begyűjtő Békéscsaba otthonában. A télen érkező játékosok közül csak a békéscsabai Harsányi István kapott helyet a kezdő tizenegyben.