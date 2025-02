Alacsony színvonal és csalódást keltő játék az NB II tavaszi nyitányának rangadóján

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–VASAS FC 0–0

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1400 néző. Vezette: Berke Balázs (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)

KISVÁRDA: Popovics – Jovicic, Matic, Chlumecky, Soltész I. – Cipetic, Bíró B. (Szőr, 75.), Soltész D., Mesanovic – Szpaszics (Matanovics, 75.), Molnár G. (Gyurkó, 82.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

VASAS: Kiss Á. – Baráth (Pávkovics, 63.), Otigba, Iyinbor – Berecz Zs. (Kapornai, 63.), Urblík J., Cseke B., Doktorics – Tóth M. (Zimonyi, 86.), Pintér F. (Molnár Cs., a szünetben), Radó. Vezetőedző: Pintér Attila

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Bosszant, hogy nem szereztünk gólt, holott voltak lehetőségeink, még ha nem is nagyok. A fagyos pálya ellenére folyamatos volt a játékunk, sok minden visszaköszönt abból, amit gyakoroltunk. Különösen a második félidőben játszottunk fölényben, az egy pontnak van értéke, de ebben a bajnokságban senki sem mehet biztosra sehol.

Pintér Attila: – Mindkét csapatnak voltak olyan periódusai, amikor dominálni tudott, de úgy érzem, az első nagyobb helyzet a miénk volt, ha azt értékesítjük, más a meccs képe. Igazságos a döntetlen, mind a két fél megbecsülheti a megszerzett pontot, mi főként azért, mert a páratlan betegséghullám miatt négy edzőmeccset is le kellett mondanunk, és ez megnehezítette a felkészülésünket.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az élvonalba jutásra két legesélyesebbnek tartott csapat a hétfő esti összecsapás előtt a harmadik és a negyedik helyen állt, öt-, illetve hatpontos hátrányban a listavezető Kazincbarcikához képest. Vagyis a tavaszi első forduló előtt az a helyzet alakult ki, hogy sem a Kisvárda, sem a Vasas számára nem tűnt üdvözítőnek a döntetlen. Nyerni viszont csak az egyik fél nyerhetett…

Kezdetben úgy tűnt, a hazaiaknak elérhetőbb a három pont, a Kisvárda birtokolta többet a labdát, és Aleksandar Jovicic távoli lövését Kiss Ágoston oldalra tenyerelte, Soltész István pedig nagy helyzetből, 16 méterről fölé lőtt. Válaszként Pintér Filip feje fölött szállt el centikkel a jobb oldali beadás – ez volt az angyalföldiek első nagyobb lehetősége.

Mínusz két fokra csökkent a hőmérséklet, amikor bő fél óra elteltével már a Vasasé volt az addigi legnagyobb esély, Radó András és Pintér Filip vezethetett kontrát, előbbi átadása pontatlan volt, de Pintér így is lövőhelyzetbe került, 16 méteres kísérlete a léc fölött hagyta el a pályát. Ebből a momentumból is érződött, hogy a Vasas valamivel veszélyesebb volt, ha támadásba lendült, de ez kevésszer történt meg, mert jobban érvényesült a hazaiak labdabirtoklásra alapuló játéka. Addig-addig járatták a labdát a kisvárdaiak, míg Soltész Dominik beadása után a meccs előtt az 50. bajnoki mérkőzése alkalmából köszöntött Milos Szpaszics kapura fejelhetett – Kiss Ágoston nehezen hárított. Gól nélkül pergett le az első félidő, de nem volt eseménytelen a mérkőzés.

Csalódást keltő játékot hozott a forduló rangadója... (Fotó: Móricz Csaba)

A lelátón feltűnt a DVSC 109-szeres válogatott rekordere, Dzsudzsák Balázs, a szünetben azonban nem neki szólt a taps, hanem a komplett nemzeti csapatnak. Úgy értjük, a katolikus papok futsalválogatottjának, amely kedden Kisvárdán kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon, előtte azonban a helyszínen tekintette meg az NB II-es rangadót. A kisvárdai Aleksandar Jovicictől volt is mit ellesniük, hiszen a bosnyák védő futsalos megoldásokkal, a labdát a talpa alatt húzogatva fordult le ellenfeléről, aki csak szabálytalanul tudta szerelni.

Jasmin Mesanovic fejese és Molnár Gábor emelése után Radó András szerzett lesgólt, utóbbi azért figyelmeztető jel volt a fölényben játszó kisvárdaiaknak, hogy nem árt hátrafelé is figyelni. A hajrában is a házigazda kezdeményezett többet, de az egyik oldalon Otigba Kenneth, a másikon Jovicic hatalmas helyzete maradt ki. Ebben a bajnokságban most először nem szerzett gólt a Kisvárda, az eredménynek pedig Kazincbarcikán és Kozármislenyben örülhettek leginkább, a jelenleg feljutó helyen álló csapatok előnye nem csökkent a két favorittal szemben. 0–0

