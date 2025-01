Teher nélkül, sikerre éhesen és feljutó helyről várja a tavaszt a Kazincbarcika

Akad a második vonalban futballozó klub, amelynek nincs húsz labdája, mégis külföldön edzőtáborozik. Nos, Kazincbarcikán van labda bőven, az Erős Gábor vezette szakmai stáb mégis hazai környezetben készíti fel a Merkantil Bank Liga őszének egyik meglepetéscsapatát. A gárda 2022-ben jutott vissza az NB II-be, s a biztos bennmaradást jelölte meg célnak a vezetőség − így történt ebben az idényben is, ám a Barcika szenzációsan szerepelt az ősszel.

„Gyakran kérdezik tőlem, mi a titok – mondta megkeresésünkre Erős Gábor, a Kazincbarcika 44 éves vezetőedzője. – Banálisnak tűnhet a válaszom, ám ettől még igaz: jó és sikerre éhes a csapat. A kezdeti botladozások után – két vereség és egy döntetlen – ráérzett a keret, mi az, amit szeretnénk átadni, megvalósítani, s ennek köszönhető, hogy csupán háromszor kaptunk ki. Taktikai titkaink sincsenek, a játékosok pozícióját mindig a labda helyzete határozza meg, ezért fordulhat elő nálunk, hogy időnként a jobb oldali védő is felbukkanhat a balszélső helyén, s ez a szabadság vezet oda, hogy nálunk olyan labdarúgók is eredményesek, akik korábban nem vagy csak ritkán szereztek gólt. Csapatunk ereje a rutinos és fiatal labdarúgók megfelelő arányában is rejlik, s fontos, hogy Bódi Ádám, Varga József vagy Lucas sem levezetni érkezett hozzánk, ugyanúgy vágynak a sikerre, mint a fiatalok. Együttesünk már elsajátította az elképzeléseinket, így ebben az időszakban csak a játék és a taktikai elemek csiszolása a feladat, erre pedig a hazai környezet is tökéletesen megfelel.”

Noha a Kazincbarcika feljutó helyen várja a folytatást, Erős Gábor céljai között egyelőre nem szerepel az NB I.

„Nincs nap, hogy valaki ne kérdezné meg, mi lenne, ha feljutnánk az élvonalba. Azt szoktam mondani, jobb a helyzet, mintha állandóan arról faggatnának, meglesz-e az NB II-ben maradás. Az ősz olyan alapot adott eredményben, játékban és teljesítményben, hogy bizakodhatunk, ám ha most célként határoznám meg a feljutást, a csapat fiataljai megroppanhatnának a rájuk nehezedő nyomástól. Ezért inkább azt mondom: meccsről meccsre tervezünk, nyerjünk minél többször, s bizonyítsuk be, nem a véletlen műve a második helyezésünk.”