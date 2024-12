Honvéd: még ezen a héten bejelenthetik az új vezetőedzőt

FELBONTOTT SZERZŐDÉST tehet a karácsonyfa alá Laczkó Zsolt, hiszen mint azt az NB II-ben szereplő Bp. Honvéd illetékesei kedden bejelentették, nem tartanak tovább igényt a 38. életévét szerdán betöltő vezetőedző szolgálataira. Nem csoda, hiszen a 14-szeres magyar bajnok szégyenszemre három győzelemmel, négy döntetlennel, nyolc vereséggel és 13 szerzett ponttal az utolsó helyen áll a Merkantil Bank Ligában.

Noha a csapat mellett kitartó szurkolók már jóval korábban követelték a szakember menesztését, a vezetőség megvárta az őszi szezon végét, s most már biztos, hogy új edző készíti fel az együttest a tavaszi folytatásra. S ahogyan az ilyenkor lenni szokott, röpködnek a lehetséges utódok nevei, mint például a külföldön pro licences tanfolyamra járó Kuznyecov Szergejé, s vannak a klub által kiszemelt trénerek is, köztük Szabó István, aki legutóbb az élvonalbeli Kecskeméti TE kispadján ült, s jóllehet felmentették a munkavégzés alól, jelenleg is az egyesület alkalmazásában áll − bár a kezdeti puhatolózás után konkrét tárgyalások is következtek, egyezség egyelőre nem született a felek között.

A Honvéd illetékesei Feczkó Tamással is felvették a kapcsolatot, ám az ő sorsa sem dőlt még el, noha a jól értesültek közül többen is nagy összegben fogadnának rá, hogy a legutóbb Kisvárdán dolgozó 47 éves szakembert bízzák meg az együttes irányításával, tőle remélve, hogy megmenti a csapatot a szégyentől − az 1909-ben alapított egyesület labdarúgói ugyanis még sohasem szerepeltek a harmadik vonalban.

Kispesten bíznak benne, hogy erre nem is kerül sor, ám az biztos: bárki mellett teszi le a voksát még a héten a tulajdonosi kör, a jelenlegi játékosállománnyal és gazdasági háttérrel nem lesz egyszerű kiharcolni az NB II-ben maradást.