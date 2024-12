Már nem Laczkó Zsolt a Budapest Honvéd edzője – hivatalos

A klub a szűkszavú közleményéhez annyit tett hozzá, hogy az új vezetőedző személyéről később ad tájékoztatást.

Laczkó játékosként 16 élvonalbeli mérkőzést játszott a kispesti klub színeiben, és augusztus 19-én váltotta a kispadon Csertői Aurélt. A korábban Marco Rossi segítőjeként dolgozó volt válogatott futballista 11 bajnokin és két kupameccsen irányított.

Laczkóval a kispadon a Honvéd csak két bajnokit nyert meg, három döntetlen mellett hat vereség volt a mérleg.

Korábban írtunk róla, hogy a Budapest Honvédnál Szabó István válthatja a kispadon Laczkó Zsolt vezetőedzőt. Úgy tudjuk, a klubnál azt szerették volna, hogy már az őszi szezon hajrájában, az utolsó két fordulóban is Szabó István vezesse a csapatot, a szakember azonban a januári felkészüléstől vette volna át az együttest és a játékoskeret átalakításával kapcsolatban is lettek volna konkrét kérései. Ezekben azonban nem született egyezség a felek között, így annak ellenére, hogy egyes pletykák szerint már aláírt és a pályaedzőjét is kiválasztotta, nem szerződik Kispestre. A Honvéd meg sem kereste a szerződtetésével kapcsolatban a Kecskemétet, melyhez 2026-ig még érvényes megállapodás köti Szabó Istvánt.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Feczkó Tamás az egyik kiszemelt a Honvéd kispadjára. A 47 éves szakember korábban irányította a Balmazújvárost, az MTK-t, a Diósgyőrt, a Nyíregyházát és a Kisvárdát.