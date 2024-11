NB II: szerződést hosszabbított kulcsjátékosával a Vasas

A 28 éves középpályás 2023 februárjában érkezett a Fáy utcába, azonnal meghatározó tagja lett a csapatnak. Azóta 58 tétmeccsen lépett pályára a Vasas mezében, ezeken 10 gólt szerzett és 13 asszisztot jegyzett. A most futó idénybe négyszer talált be az ellenfelek kapujába és öt gólpasszt osztott ki.

„Urblík József szerződése eredetileg 2025 nyaráig szólt, az átigazolási szabályok értelmében viszont egy játékos félévvel a szerződése lejárta előtt szabadon kezdhet tárgyalni más klubokkal – mondta Nagy Miklós sportigazgató a klubhonlapon. – Ezt semmiképpen sem szerettük volna megvárni, hiszen ahogyan azt hétről hétre a pályán és azon kívül is bizonyítja, ő az egyik legnagyobb értéke a csapatunknak. Így hároméves hosszabbítást ajánlottunk neki, amelyben sikerült megállapodnunk.”

„Boldog vagyok, hogy megállapodtunk a hosszabbításról, mert van még egy befejezetlen ügyem Angyalföldön... – jegyezte meg Urblík. – Az élvonalban érkeztem a Vasashoz és tevékeny részese akarok lenni annak, hogy vissza is kerüljünk oda és meg is ragadjunk az NB I-ben. Jó edzőnk van, remek a társaság, nagyon jól érzem magam a Vasasnál, a drukkerek szeretete pedig különösen jól esik! Viszont arra kérném őket, tartsanak ki és legyenek mellettünk akkor is, ha éppen rosszabb napot fogunk ki, hiszen emberek vagyunk, nem gépek, de minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy elérjük a közös célunkat, és a tavaszi szezon végén együtt, közösen ünnepeljünk.”

Érdekesség, hogy Urblík bő egy hónappal ezelőtt még arról beszélt, hogy – az akkor még – rossz szériában lévő csapatánál az segíthet, ha három-négy embert elküldenek.

A Vasas vasárnap 13 órától a Békéscsaba otthonában játszik az NB II 13. fordulójában.