Megvan Pintér első győzelme a Vasassal, a Szeged nyerte a délkeleti rangadót, rekordgyors gól Budafokon

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

VASAS FC–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1358 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Rózsa Dávid, Ring Kevin)

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Iyinbor – Szánthó (Németh B., 72.), Cseke B. (Radó, 59.), Hidi M. S. (Vida M., a szünetben), Urblík J., Doktorics – Tóth M., Pintér F. (Bodnár G., 59.). Vezetőedző: Pintér Attila

BVSC: Megyeri G. – Benkő-Bíró, Babós, Vinícius, Király Á. – Mucsányi Miron (Tóth K., 62.), Szilágyi M. (Zamostny, 81.) – Kocsis B. (Bacsa P., a szünetben), Nwachukwu (Kelemen P., 86.), Pekár L. – Batai (Nemes M., 81.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Urblík J. (1–0) a 29., Bacsa P. (1–1) az 50., Tóth M. (11-esből, 2–1) a 75. percben

Kiállítva: Vinícius a 88., Csábi (a kispadról) a 90. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Attila: – Nagy teher volt a játékosok vállán, a sors igazságtalansága lett volna, ha ezúttal sem nyerünk.

Csábi József: – Nehéz ilyen mérkőzés után csak magunkkal foglalkozni. Egyvalamivel nem tudtunk csupán megbirkózni, de nem szeretném magam még nehezebb helyzetbe hozni… Sokkal több volt ebben a meccsben.

SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 2067 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Dobos Dávid)

SZEGED: Takács J. – Szilágyi Z., Pejovics, Horváth M. – Palincsár (Könczey, 72.), Márkvárt, Haris (Biben, 80.), Mohos (Pruska, 80.), Tóth B. – Novák Cs., Borvető (Lacza, 90+1.). Vezetőedző: Michael Boris

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Kovács G., Csató M. – Gyenti (Maronyai, 57.), Hodoniczki (Szabó B., 76.), Hursán, Pintér N. (Sármány, 76.), Mikló – Vólent (Szatmári I., 67.), Kóródi (Czékus, 57.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Borvető (1–0) a 29., Novák Cs. (2–0) a 65. percben

MESTERMÉRLEG

Michael Boris: – Mind a csapatnak, mind a szurkolóknak, mind a városnak fontos ez a siker. Az első perctől úgy álltunk a meccshez, hogy nyernünk kell, és ezt próbáltuk tudatosítani a fiúkban is. Vezetést szereztünk, majd még egy gólt rúgtunk, uraltuk a mérkőzést, és ugyan volt egy hibánk, de abból nem büntettek meg minket. Tudunk gólt szerezni, ezt bebizonyítottuk ezen a találkozón. Ma még örülünk, holnaptól viszont egy fontos periódus kezdődik.

Csató Sándor: – Gratulálok a Szegednek, egy Novák Csanáddal volt jobb nálunk. A kapu előtt nem tudunk elég helyzetet kialakítani, ez nagy hibánk, és ezen dolgozunk is, miközben a mezőnyben elfogadható, amit nyújtunk.

FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 800 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Szécsényi István, Bertalan Dávid)

AJKA: Szabados – Tóth G. (Doncsecz, 80.), Tar, Kenderes, Csemer – Kopácsi, Csizmadia Z. (Sejben, 59.) – Kovács N., Zsolnai, Borsos F. (Nagy K., 71.) – Szarka Á. (Bobál G., 59.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Bacsa B., Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Varga J. – Szabó M. (Pintér Á., 64.), Kártik (Ferencsik, 83.), Lucas, Bódi Á. (Herjeczki, 83.) – Pethő B. (Katona I., 73.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Pethő B. (0–1) a 23., Bobál G. (1–1) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Az első félidőben rosszul játszottunk, a másodikban viszont megnyerhettük volna az összecsapást.

Erős Gábor: – Az első félidőben jól játszottunk, a második félidőben elkezdtük védeni az eredményt, pedig nem ezt beszéltük meg – reális a végeredmény.

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1000 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Horváth Zoltán, László István Sándor)

Tatabánya: Lóth – Buna (Vass P., 54.), Jagodics M., Deutsch B. (Forró, 74.) – Bertus (Soltész B., 54.), Harsányi D., Szegleti G., Eördögh – Csernik, Kiprich D. (Jelena, 69.), Árvai D. (Vida K., 54.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

Mezőkövesd: Juhász I. – Horváth K. (Krausz, 68.), Zachán, Bora, Kállai K. (Csirmaz, 90+1.) – Zvekanov, Cseri (Cibla, 68.), Vajda S., Varjas – Szalai J. (Harsányi I., 90+1.), Bartusz (Bányai, 59.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Bartusz (0–1) a 48., Szalai J. (0–2) az 51. percben

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést. Mi a kapufánk által valamivel közelebb álltunk ehhez, de az elmúlt hetek szokásának megfelelően ezúttal is kifelé pattant a labda. A második félidő elején két súlyos hibát is vétettünk, amelyeket ezen a szinten megbüntetnek. A kapott gólokra rosszul reagáltunk, nem volt esélyünk a pontszerzésre. A rutinosabb csapat nyert.

Csertői Aurél: – Az első félidőben nem találtunk fogást a Tatabányán, a másodikat viszont nagyon jól kezdtük. Ha a két gólunk után pontosabbak a kontráink, hamarabb is lezárhattuk volna a találkozót, de így is megérdemelt győzelmet arattunk.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR SC 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 500 néző. Vezette: Bana Gergely (Kiss Balázs, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Beke P., 72.), Vajda R., Gajág, Turi – Horváth D., Major S. – Kócs-Washburn (Kiss B., 72.), Kirchner, Cipf (Koszovscsuk, 72.) – Horváth P. (Barkóczi, 61.). Vezetőedző: Pinezits Máté

SOROKSÁR: Holczer – Kaján, Króner (Dobos, 80.), Bolla G., Kékesi – Vass Á., Tóth A. – Szabó Sz. (Gálfi, 80.), Korozmán, Halmai Á. (Manner, 80.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Kócs-Washburn (1–0) a 47., Lovrencsics B. (1–1) a 49. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Az első gólig a mi akaratunk érvényesült, utána viszont rossz felfogásban játszottunk.

Lipcsei Péter: – Jó csapattal játszottunk, a látottak alapján itt hagytunk két pontot.

KISVÁRDA MASTER GOOD–GYIRMÓT FC GYŐR 6–4 (5–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 950 néző. Vezette: Pillók Ádám (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

KISVÁRDA: Kovács M. – Stefan (Széles, 8.), Jovicic, Chlumecky, Körmendi – Cipetic (Camaj, 65.), Osztrovka (N. Ponomarenko, 76.), Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Molnár G., 65.), Szpaszics (Soltész D., 65.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi (Kiss N., 57.), Hudák D., Csörgő V., Helembai – Katona M. – Horváth R. (Hajdú Á., 84.), Kovács D. (Hudák M., 57.), Madarász M. (Miknyóczki, 57.), Ugrai (Lányi, a szünetben) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Széles (1–0) a 11., Piscsur (1–1) a 16., Szőr (2–1) a 20., Mesanovic (3–1) a 23., Szpaszics (4–1) a 34., Chlumecky (5–1) a 40., Cipetic (6–1) az 53., Hudák D. (6–2) a 67., Kiss N. (6–3) a 72., Hudák M. (6–4) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – A kellemetlen végjáték miatt nem lehet maradéktalan az örömünk. Ugyanakkor az első félidőben nagyon nagy dinamikával játszottunk, remek akciókat vezettünk és szép gólokat szereztünk. Ehhez kellett a Gyirmót bátor futballja is. A cseréink után sajnos visszaestünk, egyúttal az is kiderült, miért nem azok játszanak, akiket sokan a kezdő tizenegybe követelnek.

Tamási Zsolt: – A huszadik és a negyvenedik perc között kaptunk négy gólt, teljes zavarodottság és rengeteg hiba jellemzett ekkor bennünket. Ezt a Kisvárda minőségi labdarúgói révén kihasználta és jelentős előnyre tett szert. Arra büszke vagyok, hogy a második félidőben nemcsak tartása volt a csapatnak, hanem a rosszul sikerült első játékrészt követően mert is futballozni. Az első félidei hibákból tanulnunk kell, a szünet utáni játékunk viszont optimizmusra ad okot.

BUDAFOKI MTE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Márkus Péter, Szabó Dániel)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka D., Németh M. (Kovács D., 68.) – Zuigeber (Balabás, 90+4.), Merényi (Szabó Bence, 68.), Szűcs P. (Rétyi, 80.) – Elek B. (Vasvári, 90+4.). Vezetőedző: Nikházi Márk

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Murka, Gregor (Umathum, 38.), Varga B. – Major M. (Baracskai, 75.) – Haragos (Szabó Bence, a szünetben), Farkas A. (Szakály D., 61.), Dusinszki (Juhász L., 61.), Gazdag V. – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Merényi (1–0) az 1., Elek B. (11-esből, 2–0) a 88., Nagy Z. (11-esből, 2–1) a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Mást játszottunk, mint az előző öt bajnokin, de jól működött a változtatás. A korai gól önbizalmat adott a csapatnak, amiatt viszont mérges vagyok, hogy a második félidőben nem zártuk le hamarabb a találkozót, és az utolsó percig izgulnunk kellett a három pont miatt. Szervezett, jó Csákvárt győztünk le.

Tóth Balázs: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, ez meg is mutatkozott. Rögtön gólt kaptunk, majd dominálni akartunk, és ezt valamelyest engedte is a Budafok az első félidőben, de a kontrák után sajnos ők alakítottak ki gólhelyzeteket. A szünet után igyekeztünk változtatni, ám továbbra is meddőek voltunk, és az újabb kontrákat követően a hazai csapat lezárhatta volna a meccset. Ennyire meddő támadójátékkal sehonnan nem lehet pontot elvinni.

Hétfő

20.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 10 6 – 4 21–19 +2 18 2. Kazincbarcika 10 5 2 3 25–12 +13 17 3. Gyirmót FC Győr 10 5 2 3 18–16 +2 17 4. Kozármisleny 10 4 5 1 18–13 +5 17 5. Budafoki MTE 10 4 4 2 17–19 –2 16 6. Szentlőrinc SE 9 4 3 2 12–8 +4 15 7. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 10 3 6 1 11–8 +3 15 8. Mezőkövesd 10 4 2 4 16–15 +1 14 9. Csákvár 10 4 2 4 14–14 0 14 10. BVSC-Zugló 10 3 5 2 9–9 0 14 11. Vasas FC 10 4 1 5 17–18 –1 13 12. FC Ajka 10 3 4 3 13–15 –2 13 13. Soroksár SC 10 3 2 5 14–15 –1 11 14. Békéscsaba 10 2 3 5 10–12 –2 9 15. Budapest Honvéd 9 2 1 6 10–18 –8 7 16. Tatabánya 10 2 – 8 8–22 –14 6