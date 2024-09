NB III: aláírt a Pécshez a másodosztály korábbi gólkirálya

A 195 cm magas, 30 éves Daru Bence 2008-tól a Honvéd akadémiáján nevelkedett. A kispestiek utánpótlásából felkerülve 2012-ben mutatkozott be a felnőttek között a piros-feketék második számú csapatában, nem sokkal később pedig megszerezte első góljait is az NB II-ben. Daru Bence ezt követően Siófokon növelte tovább másodosztályú mérkőzéseinek, illetve találatainak számát, majd Zalaegerszegre igazolt. A ZTE színeiben a 2015–2016-os bajnokságban 22 alkalommal talált be az ellenfelek hálójába, elhódítva ezzel az NB II-es gólkirályi címet. Később a Paks játékosaként 13 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, melyeken egy gólt szerzett.

A támadó ezek után szerepelt Győrben, Nyíregyházán, utóbbi gárda érintésével tette át székhelyét Csákvárra, majd a Szeged csábította magához, a Tisza-partiaktól ellenben 2023 januárjában kölcsönbe Kozármislenybe került. A kék-fehéreknél alaposan kivette a részét abból, hogy meghosszabbították NB II-es tagságukat, ennek is köszönhetően aztán 2024 elején végleg a mislenyiek játékosa lett. Daru Bence a most futó NB II-es idényben három találkozón kapott lehetőséget, de tegnapelőtt szerződést bontott a klubbal. Pécsen könnyebbség lesz számára, hogy a csapatnak Aczél Zoltán a vezetőedzője, akivel Kozármislenyben már dolgozott együtt.

„A korábbi években többször megkeresett a klub, az élet pedig most úgy adta, hogy a beszélgetés végén aláírásra is sor került – árulta el a pécsiek honlapján a támadó, akinek rutinja sokat érhet a jövőben a csapatnak. – Könnyebbség, hogy a csapattársak zömével már játszottunk együtt, miként Aczél Zoltánnal is jól ismerjük egymást, tudom, hogy mit követel meg és milyen módszerei vannak. Tisztában vagyok azzal is, hogy egy támadót a góljai minősítenek. Azon leszek, hogy a játékommal segítsem a PMFC-t, és közösen érjük el a szezon végére kitűzött célokat.”