A Kisvárda felejthető meccsen otthon tartotta a három pontot

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–0 (1–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion. Vezette: Szigetvári Márk (Punyi Gyula, Tőkés Róbert)

KISVÁRDA: Kovács M. – Stefan (Lippai T., 90+3.), Jovicic, Chlumecky, Körmendi – N. Ponomarenko (Osztrovka, 90+5.), Cipetic, Szőr, Bíró B. (Molnár G., 90+3.) – Mesanovic (Camaj, 79.), Szpaszics (Matanovics, 79.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Karacs D., Gregor, Varga B. – Major M. (Dusinszki, 64.) – Szabó B. (Jablonszkij, 75.), Farkas A. (Baracskai, 64.), Gazdag V. (Menyhárt, 82.) – Nagy Z., Haragos (Szakály D., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Cipetic (33. – 11-esből), Molnár G. (90+5.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kisvárda birtokolta többet a labdát, de a mezőnyfölénye többnyire meddő volt. Az első helyzetet a 10. percben jegyezhettük fel, Martin Chlumecky fejesét kitolta a léc alól Zelizi Patrik. A 21. perc hozott egy-egy lehetőséget, de gól csak az első fél óra letelte után született. Gregor Zalán kezezése miatt tizenegyest kaptak a hazaiak, ezt Branimir Cipetic értékesítette. Nem igazán működött a Csákvár támadójátéka, a félidő végén egy szabadrúgás után mégis majdnem egyenlített, ám Nagy Zoárd hiába fejelt a kapuba, les miatt nem ítélt gólt a játékvezető – határeset volt.

A második félidő sem hozott nagyobb iramot, és a vendégek hiába voltak hátrányban, a támadójátékuk nem javult fel, gyakorlatilag végig veszélytelenek voltak a hazai kapura. Kisvárdai részről Milos Szpaszics előtt adódott kisebb lehetőség, de a nyírségi csapat is inkább a labdatartásra és biztos védekezésre helyezte a hangsúlyt. A hajrára pörgött fel kicsit jobban a meccs, Driton Camaj puskázott el egy ziccert, míg a másik oldalon Karacs Dániel találhatott volna be. A ráadásban beállt Molnár Gábor, és le is zárta a mérkőzést, két perccel a becserélése után értékesítve százszázalékos helyzetét.

Megnyerte tehát ezt a felejthető összecsapást a Kisvárda – negyedik hazai meccsén a harmadik győzelmét aratta –, így a Csákvár négy, veretlenül megvívott találkozó után szenvedett ismét vereséget. 2–0