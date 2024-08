Dajka László: Van, amikor nem szabad tovább csinálni

„Mindig is volt tartásom és büszkeségem. Ha a győztes csapatnak a tagja vagyok, akkor a vesztesnek is. Teljesen higgadt vagyok, de piszkosul csalódott. Sok sikert kívánok az utódomnak, remélem, elfogadják a lemondásomat!”

Dajka László, a Budafoki MTE vezetőedzője mondta ezt vasárnap kora este, miután csapata hazai pályán 5–0-s vereséget szenvedett a Kazincbarcikától. Aki ismeri a 65 esztendős szakembert, tudja, nem indulatból, elhamarkodottan döntött, a véleményét akkor sem változtatja meg, ha aludt már kettőt a történtekre.

„Sok kiváló edzőtől tanulhattam, többek között Mezey Györgytől és Gellei Imrétől, és úgy vagyok minden mérkőzéssel, magával a futballal, hogy az ember végezze mindig tisztességgel a munkáját – mondta megkeresésünkre Dajka László. – Amikor jön az eredmény, nyilván örülök, ha nem, elgondolkodom. Ha vasárnap mondjuk egy nullára kapunk ki, elgondolkodtam volna, de nulla ötnél nincs min, nem akarok magyarázkodni senkinek sem. Egyben biztos lehet mindenki: noha nagyon csalódott voltam, nem indulatból határoztam így. Egy ilyen vereségnek biztosan megvannak az okai, de az edzői filozófiám szerint nem a kifogásokat kell sorolni. Nem akarom azt mondani a játékosoknak, hogy semmi baj, megyünk tovább, a jövő héten majd mi nyerünk öt góllal… Amikor nem vagy benne biztos, hogy meg tudod valósítani, amit elvárnak tőled, a csapattól, nem szabad tovább csinálni. Most úgy érzem, jó döntést hoztam.”

A Honvéd korábbi legendás középpályása februárban nehéz helyzetben vette át a BMTE irányítását (az együttes a 14. helyen állt, csak jobb gólkülönbséggel előzte meg a már kieső pozícióban lévő BVSC-Zuglót), ám olyan győzelmeknek is köszönhetően, mint a Nyíregyháza elleni 3–2 vagy az ETO FC Győr elleni 2–1, a nyolcadik helyen fejezte be a 2023–2024-es bajnoki évet. A mostani idényt is jól kezdte a gárda, a Honvéddal úgy játszott 3–3-at, hogy az ellenfél a 96. percben egyenlített, majd 2–1-re nyert a feljutás egyik legnagyobb esélyesének tartott Kisvárda vendégeként. A Vasas elleni hazai 0–1 teljesen vállalható eredmény a két klub lehetőségeinek ismeretében (arról nem is beszélve, hogy az ellenfél a 88. percben talált be), majd következett a Kazincbarcikától kapott pofon – és Dajka László lemondása.

„Filkor Attila sportigazgatóval beszéltem, úgy volt, hétfőn megyek ki a pályára, végül a szerdában maradtunk: nem hinném, hogy le akarnak beszélni a döntésemről – folytatta Dajka László. – A játékosoknak sok sikert kívántam, természetesen ezután is tudok majd szurkolni a csapatnak, a klubnak.”