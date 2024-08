Öt gólt szerezve aratott kiütéses győzelmet a Kazincbarcika Budafokon

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–5 (0–3)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Szalai Balázs, Horváth Zoltán)

BUDAFOK: Auerbach – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Szabó B. (Szűcs P., 75.), Sztojka D. (Zuigéber, 65.) – Szerető (Rétyi, 44.), Merényi (Németh M., 44.), Kovács D. (Kun B., 44.) – Vasvári. Vezetőedző: Dajka László

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Ternován (Balázsi L., 77.), Varga J., Debreceni Á., Demeter M. – Lucas (Ferencsik B., 63.), Csatári – Pintér Á. (Szabó M., 63.), Kártik, Bódi Á. (Herjeczki, 71.) – Pethő B. (Katona I., 63.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Kártik (14.), Pethő B. (35., 39., 58.), Varga J. (74.)

MESTERMÉRLEG

Dajka László: – Én ma rövid leszek, nem fogok elemezni. Mindig is volt tartásom és büszkeségem. Ha a győztes csapatnak a tagja vagyok, akkor a vesztesnek is. Teljesen higgadt vagyok, de piszkosul csalódott. Sok sikert kívánok az utódomnak, remélem a lemondásomat elfogadják!

Erős Gábor: – Szeretném megköszönni a budafoki szurkolók szívélyes fogadtatását. Nekünk az első pillanattól kezdve minden sikerült, aztán a mezőnyben végig nagy fölényben játszottunk. Nem szeretném túlértékelni ezt a sikert, mert a játékunk képe a korábbi mérkőzéseken is hasonló volt. A mai nap a miénk volt, ennek nagyon örülünk, végre sikerült megszereznünk az első győzelmünket!

ERŐS GÁBOR egy éve ilyenkor még a Budafok vezetőedzőjeként foglalhatott helyet a Budafoki MTE Sporttelep centerpályájának hazai kispadján, ezúttal azonban már a vendég kispadon bukkant fel a korábban élvonalban is dolgozó szakember. A nyáron kinevezett vezetőedző barcikai rajtja nem volt olyan sikeres, mint egy éve Budafokon. Míg a Budafok a 2023–2024-es bajnokságot öt veretlen mérkőzéssel kezdte, a most futó bajnokságban a borsodiak mindössze egy pontot tudtak összekaparni három mérkőzésen. A Kazincbarcika ráadásul nem is esélyesként érkezett a Promontor utcába, ahol legutóbb 2005-ben tudtak győzelmet aratni, legutóbbi két itteni fellépésük során pedig még gólt sem tudtak szerezni.

A találkozó első 10 percében a Kazincbarcika birtokolta többet a labdát és az addig csak meddőnek bizonyuló fölényük a 14. percben góllá is érett. Bódi Ádám remek labdát adott a védők közül jó ütemben kilépő Pethő Bencének, aki az alapvonal közeléből ívelt a hosszú sarok irányába, ott érkezett Kártik Bálint és 6 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. A bekapott gól után magasabb sebességi fokozatra kapcsoltak a hazaiak, a Barcika kapusának, Fadgyas Tamásnak gyors egymásutánban kettőt is védenie kellett. Az első félidő 24. percében megejtett ivószünet után majdnem megszerezte második gólját is a Kazincbarcika. Bódi Ádám ívelésére Auerbach Martin rossz ütemben mozdult ki, a hazai kapus kezei elől Pethő Bence elfejelte a labdát, amely a jobb kapufán csattant. A Budafok abszolút nem volt meccsben, Pethő Bence pedig ki is használta a hazaiak rendezetlen védekezését. A barcikai támadó előbb a 35. percben egy már veszettnek hitt labdát pöckölt a jobb alsó sarokba, majd a 39. percben 12 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Dajka László elégedetlenségét a 44. percben három csere jelezte, a hazaiak vezetőedzője mindhárom támadó középpályását lekapta a pályáról.

A játék képe a második félidőben sem változott sokat. A Barcika könnyedén került helyzetbe szinte mindegyik támadása során. Az 57. percben hiába védett kétszer is nagyot Auerbach Martin, a második védése után szögletből Pethő Bence megszerezte harmadik gólját, ezzel klasszikus mesterhármast ért el. A találkozó utolsó találatát egy szöglet után a rutinos Varga József szerezte, aki először volt eredményes barcikai színekben. A találkozó lefújása után Dajka László így zárta szavait:”…sok sikert kívánok az utódomnak, remélem a lemondásomat elfogadják!” 0–5

