Vizsga előtt – Malonyai Péter jegyzete

Ritka az olyan edző, aki nem misztifikálja a futballt, talán azért is, hogy saját magát fényezze kicsit. Nos, vasárnap délután a Groupama Arénában kivételek irányítottak, a ferencvárosi Borbély Balázs és a paksi Bognár György rendre úgy beszél a futballról, a csapatáról, hogy mindenki érti. Borbély Balázsnak természetes, hogy a nagy rotálások korszakában (miközben csütörtökön Milánóban a Milannal játszik kupameccset csapata) is azok lépnek pályára, akik a legjobb formában vannak, márpedig egy hete csapata pazar játékkal lépte le az MTK-t. Bognár György is csak egy helyen változtatott, azt is azért, mert szerinte a magyar bajnokságban egyetlenegy ellenfél van, amelyikhez alkalmazkodni muszáj, a Ferencváros.

Azonnal kiderült mindkét fél szándéka, a Fradinál többet lehetett a labda, ám a paksiak tanítani való szervezettséggel, magabiztosan hárították a kezdeményezéseket, s persze ha tehették, igyekeztek támadni is. Ennek jegyében a kapuk előtt nem sok minden történt, minden érdekességet a mezőnyben kellett felfedezni, az ilyesmi egy idő után – mi tagadás – unalmas. De mondhatjuk úgy is, nem bírtak egymással a csapatok, így azért jobban hangzik.