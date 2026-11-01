Vizsga előtt – Malonyai Péter jegyzete

MALONYAI PÉTERMALONYAI PÉTER
2026.11.01. 23:47
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NS-jegyzet jegyzet NS-VÉLEMÉNY

Ritka az olyan edző, aki nem misztifikálja a futballt, talán azért is, hogy saját magát fényezze kicsit. Nos, vasárnap délután a Groupama Arénában kivételek irányítottak, a ferencvárosi Borbély Balázs és a paksi Bognár György rendre úgy beszél a futballról, a csapatáról, hogy mindenki érti. Borbély Balázsnak természetes, hogy a nagy rotálások korszakában (miközben csütörtökön Milánóban a Milannal játszik kupameccset csapata) is azok lépnek pályára, akik a legjobb formában vannak, márpedig egy hete csapata pazar játékkal lépte le az MTK-t. Bognár György is csak egy helyen változtatott, azt is azért, mert szerinte a magyar bajnokságban egyetlenegy ellenfél van, amelyikhez alkalmazkodni muszáj, a Ferencváros.

Azonnal kiderült mindkét fél szándéka, a Fradinál többet lehetett a labda, ám a paksiak tanítani való szervezettséggel, magabiztosan hárították a kezdeményezéseket, s persze ha tehették, igyekeztek támadni is. Ennek jegyében a kapuk előtt nem sok minden történt, minden érdekességet a mezőnyben kellett felfedezni, az ilyesmi egy idő után – mi tagadás – unalmas. De mondhatjuk úgy is, nem bírtak egymással a csapatok, így azért jobban hangzik.

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A második félidőben sebességet váltott a Ferencváros, Bognár György csapata pedig már nem tudta tartani a lépést, ráadásul a vendégek a hazai kapura szinte semmi veszélyt nem jelentettek az Üllői úton.

Galéria: gólt sem szerzett a Paks a Groupama Arénában

A Ferencváros a gól nélküli első félidő után magabiztosan tartotta otthon a három pontot.

 

Szünet után aztán ritmust váltott a Fradi, egyik támadása követte a másikat – gól lett az eredménye. Pedig nem történt más, mint addig, jött egy beadás (Corbu Máriusz), ám ezúttal nem sikerült kifejelniük a paksi védőknek, mert Bamidele Yusuf megelőzte őket. Volt még hátra idő jócskán, de mindenfajta paksi igyekezet ellenére ezzel eldőlt a meccs. A legvégén esett újabb Fradi-gól már nem osztott, nem szorzott.

Következhet tehát csütörtökön a Milan a Fradinak az Európa-ligában. Igazi vizsga lesz, kiderül, mennyit ér a százszázalékos El-teljesítmény (három meccs, három győzelem). Az ellenfélnek nem csupán neve, hagyományai, jó formája is van, szombati meccsén a bajnoki címvédő Intert győzte le a derbin. Ráadásul nagyon készülnek csütörtökre, igyekeznek semmit sem bízni a véletlenre, így részleges alkoholtilalmat rendeltek el a városban – fékezni igyekezvén a drukkeri indulatokat.

A játékosok tetterejére, elszántságára viszont nincs tiltás – bízzunk a Fradiban!

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NS-jegyzet jegyzet NS-VÉLEMÉNY
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