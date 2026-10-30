De miért éppen Felcsút? – Kun Zoltán jegyzete

A Puskás Akadémia közleményben pontosította a taotámogatásokat, hiszen sok embernek szemet szúrt, hogy miért a felcsúti utánpótlás-alapítvány áll a lista negyedik helyén 45 milliárd forinttal, amely összeg majdnem eléri a kosárlabda-szövetség támogatását, és bőven meghaladja a jégkorong, a vízilabda vagy a röplabda állami segítését.

„Fontos leszögezni, hogy eközben a Puskás Akadémián épült ki Közép-Európa talán legnagyobb és legjobban felszerelt futball- és sportközpontja, saját, a külsősök felé is nyitott középiskolával, fiú- és leánykollégiummal, 4000 férőhelyes stadionnal, sportcsarnokkal” – olvasom a közleményben, és bár tudom, hogy a klub igyekezett tényekkel alátámasztani az elképesztő mennyiségű beérkezett forinthalmazt, ez valójában nem más, mint vádirat.

A Puskás Akadémia vádirata a Puskás Akadémia ellen, mert ezt látva az ember joggal kérdezi: tök jó, de mindez miért éppen Felcsúton történt?

Miért egy kétezer lelkes kis faluban jutottunk el odáig, hogy hirtelen kinőtt a semmiből egy NB I-es focicsapat stadionnal, meglehetősen tekintélyes fizetésekkel, kiszolgáló központtal, szállodával, taonegyedik hellyel, a nagy magyar valóságtól olyannyira elrugaszkodva, hogy maga a klub is büszkén hirdetheti, ez – talán – a térség legnagyobb és legjobban felszerelt futball- és sportközpontja?

Miért nem Debrecen, Pécs, Szeged vagy akár a hasonló méretű Petneháza és Ricse lett Magyarország, bocsánat, Közép-Európa legfontosabb sportos települése?

Miért éppen Felcsút?

Ha erre az a válasz, hogy a messze földön híres felcsúti levegő szükséges a sportolók tüdőkapacitásának megnöveléséhez, legyen.

Ha az a válasz, hogy egy tenyérjós szerint éppen Felcsúton kellett akadémiát építeni, hogy onnan a fiatalok kikerülve száz év múlva vb-aranyat nyerjenek Magyarországnak, azt is elfogadom.

Ha meg azt mondja valaki, hogy Felcsút a sportvilág mértani közepe, azzal sem mernék vitatkozni.

De lesznek, talán nem is kevesen, akik nem ilyen áltudományos magyarázatokban látják a felcsúti sportélet váratlan felemelkedését, hanem egy emberi döntésben, némi nagyzási hóborttal, a családi ház szomszédságában létrehozva egy csilivili sportközpontot. Egy másik világot.

Józanabb közösségben, aki a piramis csúcsán áll, kínosan figyel arra, hogy ilyesmi ne történhessen.

Nálunk a piramis csúcsán kínosan figyeltek arra, hogy éppen ilyesmi történjen.

A Puskás Akadémia, írhat bármilyen magyarázó közleményt, a sporttársadalom nagy része szemében különleges kedvezményekkel bíró klub. És lehet, hogy most tiltakozik a megbélyegzés ellen – de soha, egyetlen alkalommal sem tiltakozott a kivételezettsége miatt.