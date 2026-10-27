Csank örök – Bobory Balázs jegyzete

Balatonkenesén nyaraltam, azt már tudtam, Verebes Józsi bácsi nem marad a Vidi edzője. Egy hete pihengettem, bevallom, egyszer-kétszer meglátogattam a messze földön nevezetes Rózsabokor diszkót, lecsúszott néhány boros kóla is, mindennap főtt a kaja a bográcsban. Aztán egyszer csak csörgött a telefon: „Hallottad? A Csank lesz a tréner!”

Ránéztem a pohárra meg a mosatlan edényekre, és azt éreztem, nagy bajban vagyok. Még aznap délután elővettem a táska aljából a rutinosan magammal vitt, de még nem kipróbált futócipőmet, és délután már róttam Balatonkenese utcáit – igen, a Rózsabokor előtt is elfutottam –, mert tudtam, a „Mesternél” nem lesz kegyelem.

Csank János szigorú edző hírében állt. Tudtuk, hogy minden más lesz, mint a Mágusnál volt – kicsit ridegebb hangulattal számoltunk. Aztán a nyári felkészülés első napján Csank belépett a frissen másodosztályú Vidi öltözőjébe (állandó segítője, Vass László követte), majd elkezdett beszélni. Magázódott, mégis nagyon emberi, közvetlen volt. Néha elmosolyodott akkor még fekete bajsza alatt, remekül használta a fanyar humora adta lehetőségeket és villámgyorsan megnyerte a játékosokat.