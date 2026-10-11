Van miért törleszteniük a zalaiaknak; többen is lehetnének a Bozsik Arénában, de...

A LEGKEVÉSBÉ SEM tartozik a zalaegerszegiek kedvenc ellenfelei közé a Nyíregyháza, az NB I-ben ugyanis 16 éve nem tudják legyőzni. Az előző idényben különösen fájó volt számukra ez a párharc, mert mind a három egymás elleni bajnokit a Szpari nyerte meg – 2025–2026-ban egyedül a nyíregyháziakkal szemben nem szereztek pontot az élvonalban!

Hogy mi várható a két együttes vasárnapi összecsapásán, nehéz megjósolni, mindenesetre érdekesség, hogy az eddigi 26 NB I-es meccsük közül csupán kilencen született legalább három gól, hat alkalommal ráadásul 0–0-s döntetlen született.

NB I

9. FORDULÓ

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

IMMÁR 222. ALKALOMMAL csap össze az élvonalban a Honvéd és az Újpest, 2023. április 21. óta először. Akkor a lila-fehérek Fernand Gouré góljával 1–0-ra győztek, s érdekesség, hogy a kispestiek kapuját Szappanos Péter védte, aki jelenleg az újpestieket erősíti. Összesítésben jelentős előnyben vannak a vendégek, 108-szor megverték riválisukat, 58-szor kikaptak tőlük, 55 csata pedig döntetlennel végződött.

Ami a hétvégi mérkőzést illeti: miután az MLSZ fegyelmi bizottsága döntése értelmében a vasárnapi bajnokin a hazai tábor helye (B-szektor) teljesen zárva lesz, 1864-gyel kevesebb drukker lehet a lelátón. Bár idehaza eleve nehéz megtölteni a stadionokat, ha valakinek kedve szottyan kimenni a Bozsik Arénába, meglehet, pórul jár, mert addigra elfogynak a jegyek – Magyarországon szektorbezárással sújtani a klubot és a szurkolókat meglehetősen rossz gyakorlat. Az amúgy szinte mindig zsúfolásig telt Északi Kanyar egy szektorral arrébb, a C-be teszi át ideiglenesen a helyét. Tehát a B-szektoron lakat lesz, míg a vendég újpestiek (akik 750 jegyet már napokkal korábban megvásároltak) és a hazai nézők között ütközőszektort alakítanak ki, így körülbelül 5500 néző lehet a lelátón – a kint ragadtaknak meg marad a televízió.

NB I

9. FORDULÓ

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!