Montenegrói vagy kazah csapattal játszik az MTK az Ifjúsági Ligában

Az MTK Budapest U19-es labdarúgócsapata a montenegrói Mladoszt Donja Gorica és a kazah Kajrat Almati párharcának továbbjutójával játszik az UEFA Ifjúsági Liga második fordulójában.
A keddi sorsoláson kiderült, hogy a magyar korosztályos bajnokcsapatnak – akárcsak tavaly a Puskás Akadémiának – az első körben nem kell pályára lépnie. A kék-fehérek hazai pályán kezdik a második fordulós párharcot – előreláthatólag – október 28-án, a visszavágót pedig november 4-én rendezik.
Mint az MTK a honlapján írja, amennyiben az együttes sikerrel jár a második fordulóban, a harmadik körben a Valletta FC/FK Partizani–FC Hradec Králové párharc győztese ellen lép pályára.
Az MTK negyedszer szerepel az UEFA Ifjúsági Ligában, korábban sikerült már bejutnia a 32 közé, akárcsak tavaly és tavalyelőtt a Puskás Akadémiának.
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