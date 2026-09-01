Nemzeti Sportrádió

Montenegrói vagy kazah csapattal játszik az MTK az Ifjúsági Ligában

2026.09.01. 20:04
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Fotó: sandorkaroly.hu
Címkék
MTK U19 MTK Ifjúsági Liga MTK Budapest UEFA Ifjúsági Liga
Az MTK Budapest U19-es labdarúgócsapata a montenegrói Mladoszt Donja Gorica és a kazah Kajrat Almati párharcának továbbjutójával játszik az UEFA Ifjúsági Liga második fordulójában.

A keddi sorsoláson kiderült, hogy a magyar korosztályos bajnokcsapatnak – akárcsak tavaly a Puskás Akadémiának – az első körben nem kell pályára lépnie. A kék-fehérek hazai pályán kezdik a második fordulós párharcot – előreláthatólag – október 28-án, a visszavágót pedig november 4-én rendezik.

Mint az MTK a honlapján írja, amennyiben az együttes sikerrel jár a második fordulóban, a harmadik körben a Valletta FC/FK Partizani–FC Hradec Králové párharc győztese ellen lép pályára. 

Az MTK negyedszer szerepel az UEFA Ifjúsági Ligában, korábban sikerült már bejutnia a 32 közé, akárcsak tavaly és tavalyelőtt a Puskás Akadémiának.

 

MTK U19 MTK Ifjúsági Liga MTK Budapest UEFA Ifjúsági Liga
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