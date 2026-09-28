NB II: Szentlőrincen folytatja a volt nyíregyházi középpályás

Csörnyei Zsombor Ajkán kezdett el futballozni, fiatalon Szombathelyre, az Illés Akadémiára került, majd tavaly januárban szerződtette az élvonalban szereplő Nyíregyháza, de az NB I-ben nem tudott bemutatkozni. A legutóbbi kiírást kölcsönben az NB II-es Ajkánál töltötte, ahol tizenöt alkalommal lépett pályára. A nyáron Ajkáról és Nyíregyházáról is távozott, azóta szabadon igazolható volt.

„Nagyon örültem a szentlőrinci lehetőségnek, nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy belevágjak-e – mondta klubhonlapnak az új szerzemény. – Szerencsére megfeleltem a stáb és a vezetőség elvárásainak. A srácok nagyon befogadóak és segítőkészek, az elmúlt napokban pedig láttam, milyen szakmai munka folyik itt: biztos vagyok benne, hogy Szentlőrincen tovább tudok fejlődni, minden adott ahhoz, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból. Bízom benne, hogy csapatként meccsről meccsre jobbak leszünk, én pedig szeretnék stabil, jó teljesítménnyel hozzájárulni a sikerekhez, és ahhoz, hogy a szezon végén minél jobb eredményt érjünk el!”