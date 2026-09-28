Nemzeti Sportrádió

NB II: Szentlőrincen folytatja a volt nyíregyházi középpályás

V. H. L.V. H. L.
2026.09.28. 21:30
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Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc SE
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Nyíregyháza Spartacus FC Csörnyei Zsombor Szentlőrinc SE
A másodosztályú Szentlőrinc SE színeiben folytatja pályafutását a Nyíregyháza Spartacustól nyáron távozott, azóta szabadon igazolható tizenkilenc éves középpályás, Csörnyei Zsombor.

Csörnyei Zsombor Ajkán kezdett el futballozni, fiatalon Szombathelyre, az Illés Akadémiára került, majd tavaly januárban szerződtette az élvonalban szereplő Nyíregyháza, de az NB I-ben nem tudott bemutatkozni. A legutóbbi kiírást kölcsönben az NB II-es Ajkánál töltötte, ahol tizenöt alkalommal lépett pályára. A nyáron Ajkáról és Nyíregyházáról is távozott, azóta szabadon igazolható volt.

„Nagyon örültem a szentlőrinci lehetőségnek, nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy belevágjak-e – mondta klubhonlapnak az új szerzemény. – Szerencsére megfeleltem a stáb és a vezetőség elvárásainak. A srácok nagyon befogadóak és segítőkészek, az elmúlt napokban pedig láttam, milyen szakmai munka folyik itt: biztos vagyok benne, hogy Szentlőrincen tovább tudok fejlődni, minden adott ahhoz, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból. Bízom benne, hogy csapatként meccsről meccsre jobbak leszünk, én pedig szeretnék stabil, jó teljesítménnyel hozzájárulni a sikerekhez, és ahhoz, hogy a szezon végén minél jobb eredményt érjünk el!”

 

Nyíregyháza Spartacus FC Csörnyei Zsombor Szentlőrinc SE
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