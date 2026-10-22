Komáromi György: Hátha bemegy majd az a fejes a Fradi ellen!

Megszerezte első bajnoki gólját az MTK Budapest játékosaként Komáromi György, ami azért is marad emlékezetes számára, mert három pontot ért a Vasas ellen. A 24 esztendős szélső 18 méterről a gyengébb lábával, jobbal bombázott a kapuba, Engedi Márknak esélye sem volt a hárításra. Később közel járt ahhoz, hogy pályafutása során másodszor duplázzon az élvonalban (a Puskás Akadémia labdarúgójaként 2024 májusában kétszer talált be a DVSC elleni 4–1-es meccsen), fejesét követően a gólvonalról vágták ki a labdát, majd miután csapata Kovács Patrik kiállítása miatt emberhátrányba került, bal oldali védőként is helytállt.

„Mindig jó megnyerni egy-egy szoros mérkőzést, a győzelemmel kikecmeregtünk a gödörből. Bár ha jobban belegondolok, az egymás után elszenvedett három vereség dacára sem voltunk gödörben, egyedül Pakson teljesítettünk gyengén – mondta lapunknak Komáromi György. – A Vasas ellen küzdésben és játékban is rendben voltunk, és bár nyilván örülök a gólomnak, a legfontosabb, hogy megszereztük a három pontot. Amikor Jurek Gábor beadása után elém pattant a kifejelt labda, nem gondolkodtam, úgy voltam vele, jobbal is el kell vállalnom a lövést, és vagy nagyon jól találom el, vagy lyukat rúgok. Szerencsére az előbbi jött be, jó érzés volt látni, hogy a Vasas kapusának nincs esélye. Egyébként már előtte is volt egy próbálkozásom, ha jobban kivitelezem a lövést, már akkor gólt szerezhettem volna, a második félidei fejesemre pedig nem tudok rosszat mondani, hiszen gólba tartott, ám a kapufánál álló játékos mentett. Amikor a hajrában megfogyatkoztunk, szóltam Pinezits Máté vezetőedzőnek, visszahúzódom a védelembe, anno a Puskás Akadémiában is futballoztam már abban a szerepkörben, szóval, nem volt idegen számomra bal oldali védőként szerepelni.”

A tabella élmezőnyében nyomuló Vasas legyőzése jelentős fegyvertény, ugyanakkor vasárnap minden bizonnyal még nehezebb feladat vár az MTK-ra: a Ferencváros elleni csata a Groupama Arénában. Tény, a Fradi az utóbbi négy bajnokiján egyaránt döntetlent játszott, ráadásul csütörtökön az Európa-ligában is pályára lép (a portugál Torreensét fogadja), ám borítékolható, mindent elkövet, hogy szeptember 3. után újra nyerjen a bajnokságban.

„A Ferencváros otthonában mindig nehéz játszani, várhatóan sokan lesznek kíváncsiak az örökrangadóra, de biztos vagyok benne, nem leszünk megilletődve – folytatta Komáromi György. – Mindent megteszünk azért, hogy újra győzzünk, és talán az a fejes is bemegy majd a Groupama Arénában, ami az előző héten a Vasas ellen kimaradt…”

NB I, 11. FORDULÓ

Október 24., szombat

14.30: Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

Október 25., vasárnap

13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)



