Nemzeti Sportrádió

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Két Európa-bajnoki cím és négy magyar érem a kutyás terepsport Eb-n

P. K.P. K.
2026.10.22. 11:59
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Az Eb-érmes magyar vesenyzők (Fotók: nvesz.hu/Magyar Kutyasport Szövetség)
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Két arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel zárták a magyar versenyzők az októberi, svédországi kutyás terepsport Európa-bajnokságot – derül ki a Nemzeti Versenysportszövetség beszámolójából.

Az október 14. és 18. között, a svédországi Gävléban megrendezett kutyás terepsport Európa-bajnokságon 20 ország 596 sportolója állt rajthoz.

A kutyás terepfutás, terepkerékpározás, tereprollerezés és kutyafogathajtás legjobbjait felvonultató Európa-bajnokságra a Magyar Kutyasportszövetség hat versenyzővel nevezett be. Közülük többen két versenyszámban is rajthoz álltak. A nehéz terepviszonyok ellenére a magyar csapat kiválóan szerepelt, összesen négy érmet gyűjtött – írja összefoglalójában a nvesz.hu. 

A magyar indulók versenyszámonként

Szűcs Balázs a kétkutyás dogscooter (kutyás tereprollerezés) kategóriában szerzett aranyérmet, míg Szűcs Géza az egykutyás dogscooter elit kategóriában bizonyult a legjobbnak. 

Bohon Szilárd a kutyás terepfutás, azaz a canicross elit kategóriájában ezüstérmet szerzett, Hummel Zoltán pedig a dogscooter veterán 2. kategóriájában lett bronzérmes.

A magyar érmek

 

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