Két Európa-bajnoki cím és négy magyar érem a kutyás terepsport Eb-n

Az október 14. és 18. között, a svédországi Gävléban megrendezett kutyás terepsport Európa-bajnokságon 20 ország 596 sportolója állt rajthoz.

A kutyás terepfutás, terepkerékpározás, tereprollerezés és kutyafogathajtás legjobbjait felvonultató Európa-bajnokságra a Magyar Kutyasportszövetség hat versenyzővel nevezett be. Közülük többen két versenyszámban is rajthoz álltak. A nehéz terepviszonyok ellenére a magyar csapat kiválóan szerepelt, összesen négy érmet gyűjtött – írja összefoglalójában a nvesz.hu.

A magyar indulók versenyszámonként

Szűcs Balázs a kétkutyás dogscooter (kutyás tereprollerezés) kategóriában szerzett aranyérmet, míg Szűcs Géza az egykutyás dogscooter elit kategóriában bizonyult a legjobbnak.

Bohon Szilárd a kutyás terepfutás, azaz a canicross elit kategóriájában ezüstérmet szerzett, Hummel Zoltán pedig a dogscooter veterán 2. kategóriájában lett bronzérmes.