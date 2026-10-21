A Fradi-játékosok sem tudják, miért bukdácsolnak a bajnokságban

„Lehet, hogy az is, nem tudom” – válaszolta Borbély Balázs, amikor a Nemzeti Sport a Kisvárdán elért 1–1-es döntetlent követő sajtótájékoztatón arról kérdezte, pszichés oka lehet-e annak, hogy a Ferencváros képtelen megközelíteni a nemzetközi kupaporondon mutatott teljesítményét a magyar bajnokságban. A kérdés apropóját az adta, hogy a zöld-fehérek az NB I-ben kilenc mérkőzésükből mindössze hármat nyertek meg, tizennégy ponttal szerénykedve a hatodik helyet foglalják el a tabellán, miközben az Európa-ligában a selejtezőt is beleszámítva nyolc győzelemnél járnak, ami európai rekord a jelenlegi idényben.

A látványos kettősségre a vezetőedző mellett a játékosok is keresik a választ. Az egyik lehetséges magyarázat az ellenfelek játékstílusában rejlik: amíg Európában több terület nyílik a Ferencváros gyors támadói előtt, az NB I-ben rendre mélyen védekező, a területeket lezáró csapatokkal találkoznak. A kisvárdai mérkőzés is hasonlóan alakult, hiszen a hazaiak masszív védekezésből próbáltak kontrázni, a vendégek pedig az első fél órában teljesen tanácstalannak tűntek, nem tudtak mit kezdeni ellenfelük szervezett bekkelésével. Borbély Balázs szerint a lassú labdajáratás és a kezdeti intenzitás hiánya okozta a problémát, a kapott gól után azonban feljavult együttese játéka.

„Az első harminc percben sok időbe telt, mire felvettük a mérkőzés ritmusát, ráadásul időnként a koncentrációnk sem volt megfelelő – mondta a Nemzeti Sportnak az egyenlítő gólt szerző Callum O’Dowda. – Huszonnyolcszor lőttünk kapura, miközben ellenfelünknek talán két-három lehetősége volt, ezért rendkívül bosszantó a döntetlen. Lehet, hogy pszichés oka is van a bajnoki botladozásnak, de szerintem apróságokon múlik minden: ha Habib Maiga lövése után a labda a kapufáról befelé pattan, vagy Jonathan Levi és Daniel Arzani értékesíti a helyzeteit, egészen másként alakul a mérkőzés. Európában befejezzük ezeket az akciókat, a bajnokságban viszont rendre elmarad az utolsó jó megoldás. Az edzéseken sokat dolgozunk ezen, csakhogy a meccseken is meg kell valósítanunk, amit gyakorlunk.”

Elképzelhető, hogy az európai kupacsatákra könnyebb felpörögni, már csak azért is, mert a futballisták is nyilvánvalóan tisztában vannak azzal, hogy az Európa-ligában nyújtott jó teljesítményüket figyelik árgus szemekkel a nemzetközi megfigyelők, nem pedig azt, mire mennek Kisvárdán, Nyíregyházán vagy éppen Pakson – Toon Raemaekers mégsem gondolja, hogy a játékosok kevésbé akarnának győzni az NB I-ben.

„Sokan azt mondják, nem akarunk eléggé nyerni a magyar bajnokságban, de ez egyáltalán nincs így, hiszen mindent megteszünk a győzelemért. Az első fél órában valóban hiányzott a játékunkból az intenzitás, a kapott gól után azonban feljavultunk, nyomás alá helyeztük a Kisvárdát, sok helyzetet alakítottunk ki – sajnálom, hogy nem szereztük meg a második gólt. Őszintén szólva nem tudok megfelelő magyarázatot adni arra, miért teljesítünk ennyivel eredményesebben Európában. Fogalmam sincs, mi történik velünk, de a következő mérkőzésre kell összpontosítanunk.”

Azt pedig csütörtökön a portugál másodosztályú Torreense ellen vívja a Ferencváros a Groupama Arénában. Hogy ezúttal melyik arcát mutatja, arra a nemzetközi mérlege alapján könnyebb tippelni...

EURÓPA-LIGA

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