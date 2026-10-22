Nemzeti Sportrádió

Golovin Vlagyimir: Meg kell találni a csapat régi, sikeres játékát

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.10.22. 11:12
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női kézilabda Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott
Győrben készül a magyar női kézilabda-válogatott a franciák elleni dupla összecsapásra. A heti két edzőmeccs a világ élvonalába tartozó ellenféllel kiváló erőfelmérő lesz Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak és csapatának.
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KEZDÉS: 17.00. Több kell a magyar együttestől annál, mint amit szeptember végén az Európa-kupa négyes döntőjében mutatott.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

női kézilabda Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott
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