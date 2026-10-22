Michala Möller sajnálja Jensen távozását, de jól érzi magát a Fradinál

Michala Möller teljesen új közegbe csöppent Magyarországon, egy dolog mégis ugyanaz maradt a Ferencvárosnál is∶ az edző személye. A zöld-fehéreket irányító Jesper Jensennel ugyanis az Esbjergnél és a dán válogatottnál is együtt dolgozott, így a beilleszkedés is könnyebb volt a 25 éves játékos számára. Idén októberben azonban a szakember úgy döntött: családi okok a szezon végén távozik a zöld-fehérektől.

„Csalódottak vagyunk, és egy kicsit meglepettek is – kommentálta Jensen döntését Möller a dán TV2-nek adott interjújában. – Jesper hihetetlenül képzett szakember, és a múltban is nagyon szerettem vele dolgozni. De a kézilabda világa mér csak ilyen. Akár edzőről, akár játékosról legyen szó, soha nem mehet senki biztosra – megértem, miért megy haza.”

Jesper Jensen 2025-ben vette át az FTC irányítását, miután távozott a dán válogatottól. A beszélgetésben Möller elmondta: a vezetőedző személye is szerepet játszott abban, hogy a Fradihoz igazolt, de nem ez volt a legfőbb motiváció.

„Kétségtelenül pluszt jelentett, hogy Jesperrel és a Kristian Danielsen is ott van az edzői stábban. De akkor is az FTC-be igazoltam volna, ha nem ők alkotják szakmai stábot, ebben egészen biztos vagyok” – jelentette ki az irányító-átlövő, aki arra is felhívta a figyelmet: az idény végéig még Jensen van a kormánykeréknél, és a szezont a bajnokságban, valamint a Bajnokok Ligájában is remekül kezdő zöld-fehéreknek nagy tervei vannak.

Az interjúban Michala Möller azt is elmondta: a Ferencváros előtt csak Dániában, az Ikastban és az Esbjergben játszott, s környezetváltozásra volt szüksége, ezt pedig megkapta Magyarországon.

„Örülök a váltásnak. Úgy érzem, kezdek beilleszkedni, és már nem annyira új minden. Nagyon izgalmas az egész folyamat, s nekem pont ez kellett, elmenni otthonról, és kipróbálni valami egészen újat, fejest ugrani az ismeretlenbe. Ami a kézilabdát illeti, itt másmilyen a játékfelfogás, sokkal inkább fókuszba kerülnek az egyéniségek. Odahaza nagyobb a hangsúly a csapatjátékon, sok kidolgozott játékvariációval, begyakorolt figurákkal. Elvileg ezek itt is megvannak, de a játékosok többet improvizálnak. Egyszóval, másképp játsszák errefelé a kézilabdát, s ebből sokat profitálhatok.”