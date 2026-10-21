Szerződést hosszabbított középpályásával a Nyíregyháza

Kovács Milán új szerződése 2029 nyaráig szól. A 27 esztendős középpályás 2024-ben érkezett a Spartacushoz – azóta 55 tétmérkőzésen lépett pályára.

„Már nyáron elkezdődtek az egyeztetések, és örülök, hogy hosszú távon számítanak rám Nyíregyházán. Megszerettem a várost, a klubot, jól érzem magam, és igyekszem a pályán mindent megtenni azért, hogy eredményesek legyünk” – mondta el a Szpari honlapjának.