Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított középpályásával a Nyíregyháza

V. J.V. J.
2026.10.21. 12:13
null
Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu
Címkék
NB I Kovács Milán Nyíregyháza Spartacus
A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus szerződést hosszabbított középpályásával, Kovács Milánnal – közölte a klub a hivatalos honlapján.

Kovács Milán új szerződése 2029 nyaráig szól. A 27 esztendős középpályás 2024-ben érkezett a Spartacushoz – azóta 55 tétmérkőzésen lépett pályára. 

„Már nyáron elkezdődtek az egyeztetések, és örülök, hogy hosszú távon számítanak rám Nyíregyházán. Megszerettem a várost, a klubot, jól érzem magam, és igyekszem a pályán mindent megtenni azért, hogy eredményesek legyünk” mondta el a Szpari honlapjának.

 

 

NB I Kovács Milán Nyíregyháza Spartacus
Legfrissebb hírek

A Fradi-játékosok sem tudják, miért bukdácsolnak a bajnokságban

Labdarúgó NB I
4 órája

Abszolút rekord! 40 millió euróért adtak el játékosokat a magyar klubok – a horvát és a román ligát is megelőzték

Labdarúgó NB I
21 órája

Viktor Djukanovics, a megállíthatatlan montenegrói a forduló legjobbja

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:42

Erős Gábor: Nincs okom távozni, csak idegesebb voltam a kelleténél

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:25

FTC: közülük választják meg a klub elnökét

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:24

Tóth Milán: Mellbe vágott a diagnózis, nem éreztem súlyosnak a sérülést

Labdarúgó NB I
2026.10.19. 11:20

A felső lécet súrolta a 11-es – a Kisvárda–Fradi meccs legjobb képei

Labdarúgó NB I
2026.10.18. 21:24

Sorozatban negyedik bajnokiját sem tudta megnyerni a Kisvárdán ikszelő FTC

Labdarúgó NB I
2026.10.18. 19:55