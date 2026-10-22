Helsinkiben lesz a 2030-as atlétikai Európa-bajnokság

Ez lesz a negyedik alkalom 1971, 1994 és 2012 után, hogy a finn főváros ad otthont atlétikai Eb-nek. Helsinki már azzal csúcstartó volt, hogy a kontinensbajnokságok 1934 óta íródó történetében háromszor volt házigazda.

A rendezésre Brüsszel pályázott még.