Helsinkiben lesz a 2030-as atlétikai Európa-bajnokság
Helsinkiben kerül sor a 2030-as szabadtéri Európa-bajnokságra - döntött csütörtöki ülésén az Európai Atlétikai Szövetség (EA) tanácsa.
Ez lesz a negyedik alkalom 1971, 1994 és 2012 után, hogy a finn főváros ad otthont atlétikai Eb-nek. Helsinki már azzal csúcstartó volt, hogy a kontinensbajnokságok 1934 óta íródó történetében háromszor volt házigazda.
A rendezésre Brüsszel pályázott még.
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