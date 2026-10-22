Nemzeti Sportrádió

Helsinkiben lesz a 2030-as atlétikai Európa-bajnokság

V. J./MTIV. J./MTI
2026.10.22. 13:03
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A helsinki Olimpiai Stadion (Fotó: Getty Images)
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atlétikai Eb Helsinki atlétikai Európa-bajnokság
Helsinkiben kerül sor a 2030-as szabadtéri Európa-bajnokságra - döntött csütörtöki ülésén az Európai Atlétikai Szövetség (EA) tanácsa.

Ez lesz a negyedik alkalom 1971, 1994 és 2012 után, hogy a finn főváros ad otthont atlétikai Eb-nek. Helsinki már azzal csúcstartó volt, hogy a kontinensbajnokságok 1934 óta íródó történetében háromszor volt házigazda.

A rendezésre Brüsszel pályázott még.

 

atlétikai Eb Helsinki atlétikai Európa-bajnokság
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