Akit nem csak a fiatalszabály tart a gólvonal előtt



Nagyot fordult vele a világ, nem is kérdés. Lehoczki Bendegúz az előző idényben az NB II-es Aqvital Csákvár első számú kapusának számított (huszonöt bajnokit védett végig a tabella hatodik helyén záró együttesben), aztán május 15-én, a Puskás Akadémia–MTK Budapest 2–2-es mérkőzésen Szappanos Péter cseréjeként az élvonalban is bemutatkozott. Akkor még legfeljebb arra gondolhatott, tett egy nagy lépést a pályafutásában, ám arra aligha számított, hogy a 2026–2027-es bajnoki év első hét fordulójában kivétel nélkül a nevével kezdődik a felcsúti klub összeállítása. Pedig így történt: a nyáron kinevezett vezetőedző, Babó Levente Szappanos Péter távozása után bizalmat szavazott neki, ő pedig hétről hétre jó teljesítménnyel igazolja, nem csak a fiatalszabály tartja a kapuban.

„Nyáron, a felkészülés alatt megfordult a fejemben, a fiatalszabálynak is köszönhetően esetleg velem tervez majd a szakmai stáb, aztán természetesen örültem, amikor megkaptam a lehetőséget – mondta lapunknak a keddi edzés után Lehoczki Ben­degúz. – Izgatott voltam, amikor kiderült, a bajnoki rajton Debrecenben védek, a meccset megelőző délutáni pihenő alatt nem tudtam aludni, az volt bennem, magabiztosan szeretnék teljesíteni. Nyertünk, ráadásul kapott gól nélkül, biztos vagyok benne, amikor a lefújás után odamentem a szüleimhez, nem volt nálunk boldogabb ember a stadionban. Egy héttel ezelőtt Babó Leventéékkel leültünk, és elmondták, rengeteget fejlődtem a felkészülés kezdete óta, nagyjából ég és föld a különbség, különösen a lábbal való játékban léptem sokat előre. Nem biztos, hogy sokan tudják, de annak idején Gerlán – amely Békéscsabától néhány kilométerre fekszik – a mezőnyben futballoztam, aztán egyszer, amikor az iskolai csapattal diák­olimpián szerepeltünk, nem jött el a kapusunk. Szóltam, hogy szívesen beállok, utána többen is mondták, jól mozogtam a gólvonal előtt. Csabán az akadémiára már kapusként kerültem, aztán az egyik tornán Mitring István felfigyelt rám, Felcsútra hívott, ám eleinte nemigen akartam váltani, tizenegy-tizenkét évesen korainak tartottam. Kétezertizenkilencben igazoltam a Puskás Akadémiához, végigjártam a korosztályos csapatokat, védtem az NB III-ban, majd Csákváron az NB II-ben, most pedig várom, hogy folytatódjon a bajnokság – immár az NB I-ben.”

A pénteki ellenfél, a Kispest-Honvéd sereghajtóként érkezik a Pancho Arénába, s a párharcnak jelentős presztízse van.

„Amikor az új szakmai stábbal elkezdtük a munkát, éreztem, jó idényünk lehet, ezt most is tartom – mondta még a felcsútiak 19 éves kapusa. – Remélem, hogy a sikeréhség is plusz motivációt ad a jó erőkből álló Honvéd elleni összecsapásra. Az első hét forduló a csapatnak és személy szerint nekem is sok pozitív élményt adott, a folytatásban is a legjobbunkat akarjuk adni, a legjobb helyen szeretnénk végezni a bajnokságban.”

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 18., péntek

19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 19., szombat

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)