Vereségük után a Honvéd ellen javítanának a címvédő győriek

Miután a bajnok ETO FC vezérkara felmérte, hogy a kulcsjátékosok (Nadir Benbuali, Vitális Milán, Tóth Rajmund, Csinger Márk) nyári távozása miatt aligha lehet reális cél a címvédés, a nemzetközi átigazolási időszakban több, erősítésnek vélt labdarúgót is szerződtetett a klub, s közülük néhány talán pályára is lép a Kispest-Honvéd elleni vasárnapi bajnokin. A pénteken bejelentett futballistákra, a svájci-kameruni Marc Gigerre, a kolumbiai Élan Ricardóra vagy a gambiai Modou Lamin Marongra egyelőre nem számíthat Efraín Juárez vezetőedző, aki ugyanakkor elmondta: még a közelgő válogatott szünet előtt szeretné beépíteni őket a csapatba. A Ferencvárostól csütörtökön elszenvedett vereség után pedig egyértelmű a győriek szándéka, le kell győzni a Honvédot.

Amíg az ETO először kapott ki ebben a bajnoki idényben, a kispestiek a legutóbbi fordulóban szerezték meg első győzelmüket (1–0 a ZTE ellen), s ezt a lendületet kihasználva igyekeznek jó eredményt elérni a vasárnapi összecsapáson. Ebben lehet segítségükre szurkolótáboruk, hatszáz fővárosi fanatikus érkezik a bajnokira.

Nehéz helyzetben, a bajnokság utolsó helyezettjeként fogadja vasárnap az idényt remekül kezdő Puskás Akadémiát a ZTE FC. Az első hat meccsükből ötöt is elveszítő, az öt szerzett góljuk mellé 15-öt kapó zalaegerszegiek két idegenbeli meccs után újra hazai pályán játszhatnak, és a héten, az átigazolási időszak hajrájában két külföldi igazolással is igyekeztek megerősíteni a keretüket. A 23 éves Matheus Machado az előző évadot a bolgár Ludogorecben töltötte, a 21 esztendős bosnyák–monte­negrói, de a németországi Kölnben született Emin Kujovic pedig az osztrák Wolfsbergnél kölcsönben töltött idény után az 1. FC Kölntől érkezett.

Fabricio Amato (Fotó: Czinege Melinda)

Ami a Puskás Akadémia elleni várakozásokat illeti, Filipe Celikkaya vezetőedző így fogalmazott a klub honlapján: „Az elmúlt fordulókban hiányzott a futballunkból a hatékonyság és a stabilitás, a Puskás Akadémia ellen muszáj jobb döntéseket hoznunk a kapu előtt.”

Fabricio Amato, a kék-fehérek argentin középpályása pedig azt mondta: „Nehéz időszakon megyünk keresztül, hiszen megteremtjük a lehetőségeinket a gólszerzésre, mégsem sikerül betalálnunk, miközben az ellenfeleink szinte a semmiből eredményesek. Sokat dolgozunk az apró részleteken, amelyek megfordíthatják ezt a tendenciát. Keményen dolgozunk, és hamarosan megszakítjuk ezt a rossz sorozatot.”

NB I

7. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!