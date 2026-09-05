A diagnózis: túlsúlyos volt a pesti futball! – íme, az NB I 3. fordulójának válogatottja

Urblík József két gólt szerzett a Vasasban a ZTE ellen 5–0-ra megnyert mérkőzésen (Fotó: Kovács Péter)

Mintha tegnap(előtt) lett volna. Tulajdonképpen a 3. forduló záró mérkőzése miatt igaz is a megállapítás, hiszen csütörtökön rendezték a Ferencváros Real Madrid elleni edzőmeccse miatt elhalasztott ETO FC–FTC rangadót, így majdnem egy hónappal a többi öt találkozó után tudjuk értékelni az augusztus eleji hétvége legjobbjait (csak emlékeztetőül: az új idényben lapunkban fordulóról fordulóra „magyarázzuk a bizonyítványt”, azt, hogy a 0-tól 10-ig terjedő osztályzási skálánk alapján ki milyen jó vagy rossz teljesítményt nyújtott).

Kezdjük a friss emlékkel, a Ferencvárossal: az ETO-t simán két vállra fektető együttesből a tizenegyest védő Dibusz Dénes és a fejes gólja mellett kiváló védőmunkával jeleskedő Mariano Gómez került be a forduló válogatottjába lapunk értékelése szerint. A Fradiból ugyancsak 7-es osztályzatot kapott a csütörtöki összecsapás legjobbja, Daniel Arzani, azonban a támadók közül többen még jobban teljesítettek.

Mariano Gómez mellett egy másik dél-amerikai, a brazil Heitor alkotja a védelmet, aki Kisvárdán gólt fejelt az Újpestben, a háromvédős rendszerben kissé szokatlan helyre kellett szorítanunk a gólpasszt kiosztó Doktorics Áront a Vasasból. Remek „hétvégét” zártak a fővárosi csapatok, még akkor is, ha az MTK Budapest kikapott a Puskás Akadémiától (2–3), hiszen csak három futballista került be Budapesten kívülről. Itt fontos megjegyezni, hogy az MTK-ból Kerezsi Zalán és Bognár István is 7-est kapott, de mivel a csapatuk kikapott, a helyüket hasonlóan jól játszó győztesek (vagy egy pontot szerzők) foglalják el.

Urblík József kimagasló formában kezdte az idényt, a ZTE elleni 5–0-s sikerből két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét, s szintén duplázott ezen a meccsen csapattársa, Koszta Márk. Ők kapták a legjobb, 8-as osztályzatokat lapunktól ebben a körben, s mivel Urblík József egy gólpasszal többet tett a sikerért (éppen Koszta Márknak adta az első percben), a mérkőzés és egyben a harmadik forduló legjobbja is ő lett. Dzsudzsák Balázs keleti rangadón jegyzett emlékezetes, fejjel szerzett győztes gólja miatt emelkedett ki az inkább közepes mezőnyből a Nyíregyháza ellen. Középpályás társa a fia is lehetne, szinte hihetetlen, de huszonhárom év korkülönbség van a debreceni legenda és Somogyi Tamás között, a tehetséges kispesti gyönyörű gólt szerzett Pakson (2–2). Csontos Dominik a hajrában egyenlített, de az Újpest ellen szenzációs szlalom végén szépítő Marko Matanovics kiszorította őt

S ha már szép gól Kisvárdán: hét perccel korábban Etienne Amenyido ritkán látható mozdulattal vette be a hazai kaput, lövés helyett várt még egy ütemet, szinte megalázva a várdai védelmet. A togói támadó és Koszta Márk mellett a gólkirályi címre hajtó Szalai József került még be a legjobb tizenegybe, szokás szerint a paksi támadójáték középpontjában volt, gólt is szerzett a Honvéd ellen.

A 3. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

DIBUSZ 7 (Ferencváros) – GÓMEZ 7 (Ferencváros), HEITOR 7 (Újpest FC), DOKTORICS 7 (Vasas FC) – URBLÍK J. 8 (Vasas FC), DZSUDZSÁK 7 (Debreceni VSC), SOMOGYI T. 7 (Kispest-Honvéd), MATANOVICS 7 (Kisvárda Master Good) – AMENYIDO 7 (Újpest FC), SZALAI J. 7 (Paksi FC), KOSZTA 8 (Vasas FC)

A forduló játékvezetője: Káprály Mihály 9 – Kóbor Péter, Szécsényi István (Paksi FC–Kispest-Honvéd)

A forduló csalódása

Fotó: Török Attila

A Ferencváros játékát és teljesítményét nem érheti kritika, simán visszavágott az előző évadban elszenvedett vereségekért és a bajnoki cím elveszítéséért az ETO-nak. A hazaiak által nyújtott játék és Efraín Juárez felfogása is „méltó” jelölt a forduló csalódása címre, az FTC edzője, Borbély Balázs azonban a több mint három hónapja tartó találgatások után sem akarja tisztázni Győrből való távozásának körülményeit. Az ezt firtató kérdést nem akarta kommentálni, nem válaszolt arra, hogy miért nem búcsúzott el a játékosaitól…

A 3. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Augusztus 7., péntek

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–3

Augusztus 8., szombat

Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC 5–0

Kisvárda Master Good–Újpest FC 2–4

Augusztus 9., vasárnap

Paksi FC–Kispest-Honvéd FC 2–2

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0

Szeptember 3., csütörtök

ETO FC–Ferencvárosi TC 0–3

A 3. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4433

AZ IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4006