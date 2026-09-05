Nemzeti Sportrádió

Bódog Tamás: Néhány játékos nem hozta azt a teljesítményt, amire egyébként képes lenne

VAJDA GYÖRGYVAJDA GYÖRGY
2026.09.05. 07:37
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A nyíregyháziak hiába szerezték meg a vezetést Angyalföldön, 3–2-es vereséget szenvedtek (Fotó: Kovács Péter)
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NB I Vasas Nyíregyháza Vellai Áron Erős Gábor Bódog Tamás
A labdarúgó NB I 7. fordulójának pénteki meccsén a Vasas 3–2-re győzött a Nyíregyháza Spartacus ellen. Lássuk, hogyan értékelte a találkozót a lefújást követő sajtótájékoztatón a Vasas vezetőedzője, Erős Gábor és Bódog Tamás, a nyíregyháziak trénere.

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
VASAS FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–2 (2–1)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3107 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Albert István, Belicza Bence)
VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka Dániel, Doktorics – Rab Boldizsár (Mezei, 59.), Hidi M. S. – Kovácsréti (Barkóczi Barnabás, 86.), Urblík J., Tóth M. – Koszta (Pálinkás, 77.). Vezetőedző: Erős Gábor
NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov (Zikovic, 33.), Temesvári A., Katona L. (Medved, 79.), Benczenleitner – Hős (Manner, 55.), Toma, Kovács M., Antonov (Katona B., 55.) – Rezga (Batoum, 56.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Koszta (11.), Kovácsréti (45+1., 73.), ill. Hős (8.), Benczenleitner (58.)
Sárga lap: Rab Boldizsár (23.), Tóth M. (63.), Pávkovics (90+4.), ill. Hős (15.), Temesvári A. (44.), Kvasina (51.), Kovács M. (64.), Toma (76.)
Kiállítva: Benczenleitner (82.)

ERŐS Gábor, a Vasas FC vezetőedzője

– Kellemetlen ellenfél volt a Nyíregyháza?     
– Az bizony. Agresszívan, keményen futballozott a Szpari, és megpróbált már a saját térfelünkön letámadni bennünket. Olykor sikerült is. Viszont a mieink nem ijedtek meg, megpróbálták azt játszani, amit megbeszéltünk.

Volt a mérkőzésnek olyan pillanata, amikor úgy érezte, hogy fölénybe kerülhet az ellenfél?      
– Igen, kettő-kettő után fölénk kerekedtek a nyíregyháziak. Leginkább távoli lövésekkel, szabadrúgásokkal, szögletek beívelésével próbálkoztak, félő volt, hogy ezekből majd előnyt szereznek. Szerencsére jött a kontraakciónk, s újra megszereztük a vezetést.

– A sors visszaadta azt, amit az Újpest ellen kapott góllal elvett a csapattól?     
– Azért nem egészen ugyanaz volt a szituáció, ugyanis Újpesten a mi hibánkból kaptuk azt a már-már megalázónak tűnő gólt, itt viszont remekül megkomponált akció végén találtunk a kapuba. Talán ennek a gólnak és persze a győzelemnek tudható be, hogy most is felállva tapsoltak szurkolóink.

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Noha a Vasasnak voltak a mérkőzésen nagy helyzetei, azért látszott, hogy a Szpari győzni érkezett a Fáy utcába…     
– Így igaz, feltett szándékunk volt megnyerni ezt a találkozót. Persze, tudtuk, hogy nem lesz könnyű, hiszen jó csapat a Vasas. 

 Kettő-kettőnél a vezetést is megszerezhették volna – ilyenkor az a kérdés, hogy miért nem sikerült.     
– Azért, mert a helyzeteket nem sikerült kihasználni, noha valóban nyomás alá helyeztük a Vasas kapuját. És folytattuk is, ám közben kontrából kaptunk egy gólt. Majd jött a kiállítás, és ettől kezdve úgy láttam, nincs meg az az erő a játékosokban, amely az egyenlítéshez vagy a győzelem megszerzéséhez szükséges lett volna. Néhány játékos nem hozta azt a teljesítményt, amire egyébként képes lenne.

 Miért váltottak kapust, és miért Dala Martin állt a gólvonal elé?      
– Három kapusunk van, maradéktalanul nem voltunk elégedettek az eddigi teljesítményekkel, és persze a „fiatalpercek” is számítanak.

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fotó 2026.09.04.

Öt gól, két kapufa és egy piros lap – Vasas–Nyíregyháza 3–2 (Fotók: Kovács Péter)

 

 

 

NB I Vasas Nyíregyháza Vellai Áron Erős Gábor Bódog Tamás
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