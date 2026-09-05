Bódog Tamás: Néhány játékos nem hozta azt a teljesítményt, amire egyébként képes lenne

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

VASAS FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–2 (2–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3107 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Albert István, Belicza Bence)

VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka Dániel, Doktorics – Rab Boldizsár (Mezei, 59.), Hidi M. S. – Kovácsréti (Barkóczi Barnabás, 86.), Urblík J., Tóth M. – Koszta (Pálinkás, 77.). Vezetőedző: Erős Gábor

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov (Zikovic, 33.), Temesvári A., Katona L. (Medved, 79.), Benczenleitner – Hős (Manner, 55.), Toma, Kovács M., Antonov (Katona B., 55.) – Rezga (Batoum, 56.), Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Koszta (11.), Kovácsréti (45+1., 73.), ill. Hős (8.), Benczenleitner (58.)

Sárga lap: Rab Boldizsár (23.), Tóth M. (63.), Pávkovics (90+4.), ill. Hős (15.), Temesvári A. (44.), Kvasina (51.), Kovács M. (64.), Toma (76.)

Kiállítva: Benczenleitner (82.)

ERŐS Gábor, a Vasas FC vezetőedzője

– Kellemetlen ellenfél volt a Nyíregyháza?

– Az bizony. Agresszívan, keményen futballozott a Szpari, és megpróbált már a saját térfelünkön letámadni bennünket. Olykor sikerült is. Viszont a mieink nem ijedtek meg, megpróbálták azt játszani, amit megbeszéltünk.

– Volt a mérkőzésnek olyan pillanata, amikor úgy érezte, hogy fölénybe kerülhet az ellenfél?

– Igen, kettő-kettő után fölénk kerekedtek a nyíregyháziak. Leginkább távoli lövésekkel, szabadrúgásokkal, szögletek beívelésével próbálkoztak, félő volt, hogy ezekből majd előnyt szereznek. Szerencsére jött a kontraakciónk, s újra megszereztük a vezetést.

– A sors visszaadta azt, amit az Újpest ellen kapott góllal elvett a csapattól?

– Azért nem egészen ugyanaz volt a szituáció, ugyanis Újpesten a mi hibánkból kaptuk azt a már-már megalázónak tűnő gólt, itt viszont remekül megkomponált akció végén találtunk a kapuba. Talán ennek a gólnak és persze a győzelemnek tudható be, hogy most is felállva tapsoltak szurkolóink.

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Noha a Vasasnak voltak a mérkőzésen nagy helyzetei, azért látszott, hogy a Szpari győzni érkezett a Fáy utcába…

– Így igaz, feltett szándékunk volt megnyerni ezt a találkozót. Persze, tudtuk, hogy nem lesz könnyű, hiszen jó csapat a Vasas.

– Kettő-kettőnél a vezetést is megszerezhették volna – ilyenkor az a kérdés, hogy miért nem sikerült.

– Azért, mert a helyzeteket nem sikerült kihasználni, noha valóban nyomás alá helyeztük a Vasas kapuját. És folytattuk is, ám közben kontrából kaptunk egy gólt. Majd jött a kiállítás, és ettől kezdve úgy láttam, nincs meg az az erő a játékosokban, amely az egyenlítéshez vagy a győzelem megszerzéséhez szükséges lett volna. Néhány játékos nem hozta azt a teljesítményt, amire egyébként képes lenne.

– Miért váltottak kapust, és miért Dala Martin állt a gólvonal elé?

– Három kapusunk van, maradéktalanul nem voltunk elégedettek az eddigi teljesítményekkel, és persze a „fiatalpercek” is számítanak.