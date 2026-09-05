A Győr visszaülne a Bajnokok Ligája trónjára, a négy közé jutna az FTC

A Metz vetett véget az előző idényben a ferencvárosi és a győri álmoknak is, a két magyar játékost foglalkoztató francia együttes a negyeddöntőben az FTC-t búcsúztatta, a döntőben az ETO-t múlta felül, és megszerezte fennállása első Bajnokok Ligája-trófeáját. A kisalföldieknek ez az egy siker hiányzott a tökéletes idényhez, a fővárosiak sorozatban harmadszor buktak el a final four kapujában.

Az új idény egyben új lehetőség is, hogy a két magyar együttes valóra váltsa álmait. A győriek keretéhez csatlakozott a júniusi döntő hétvége legértékesebb játékosa, a beálló Sarah Bouktit, és az átlövőként bevethető Thale Rushfeldt Deila is nagy segítség lehet védekezésben és támadásban is. Per Johansson repertoárja tovább nő, visszatérnek ugyanis az előző idényt gyermekáldás miatt kihagyó kézilabdázók, Sandra Toft és Kari Brattset Dale már a Szuperkupa-meccsen fontos szerepet játszott a hatgólos győri sikerben, a keddi bajnokin Győri-Lukács Viktória is betalált, Estelle Nze-Minkóra viszont még várni kell egy kicsit.

Az ETO a horvát bajnok Podravka ellen kezd szombaton a BL-ben, a két csapat a nyáron már találkozott egymással, az Audi Arénában rendezett felkészülési meccset 37–24-re nyerte meg a győri együttes, Tjasa Stanko nyolcszor talált be. A szlovén irányító-átlövő kiválóan teljesített az előszezonban, és az FTC elleni múlt vasárnapi rajton tizenegy találatával oroszlánrészt vállalt a diadalban, ha továbbra is ezen a szinten szerepel, nagy erőssége lesz a zöld-fehéreknek.

A két együttes eddig tíz tétmérkőzést vívott egymással 2007 és 2021 között, az összes találkozót a Győr nyerte meg, és az EHF által a hétvége rangadójának választott összecsapáson is egyértelműen a magyar bajnok a favorit. A horvát bajnok mestere, Ivica Obrvan kiemelte, az ETO kerete vitathatatlanul az elmúlt évtized legjobbja, sőt, akár minden időké is. „Papíron, a játékosok nevei alapján minden bizonnyal a győriek vannak előnyben, bár néha a nevek önmagukban nem nyernek mérkőzéseket” – tette hozzá a szakember.

A norvég beálló, Vilde Ingstad fontos láncszeme az FTC-nek (Fotó: Árvai Károly)

Nevek alapján a ferencvárosi keret is erős, Jesper Jensen két régi ismerőse, a dán Anna Kristensen és Michala Möller mellett egy kiváló irányítót (Elizabeth Omoregie) és beállót (Lysa Tchaptchet) igazolt az FTC, amely 2023-ban ezüstérmes lett, azóta viszont nem sikerült a négy közé jutnia. Erős riválisokkal találkozik csoportjában a Ferencváros, az előző idényben bronzérmes CSM Bucuresti, a dán Esbjerg és a francia bajnok Brest-Bretagne is az automatikus negyeddöntőt érő 1–2. helyért harcol, így minden megszerzett pont különösen fontos. Simon Petráék is idegenben kezdenek, vasárnap a nagyhírű Moracsa-csarnokban lépnek pályára a szebb napokat is látó Buducsnoszt Podgorica ellen. A hazaiakat erősíti a hat év után visszatérő Djurdjina Jaukovics, a balátlövő szerint az FTC a kontinens egyik legerősebb együttese, de amennyire csak lehet, csapattársaival meg akarják nehezíteni a vendégek munkáját.

Az FTC csoportjában szerepel a Faluvégi Dorottyát és Kuczora Csengét foglalkoztató CSM Bucuresti, a román csapat Ljubljanában rajtol, míg a címvédő Metz – soraiban Albek Annával és Vámos Petrával – a norvég bajnok Storhamar otthonában kezdi meg az új idényt.

Per Johansson: További három aranyra hajtunk

– Szuperkupa-győzelemmel kezdték az idényt a nagy rivális Ferencváros ellen, ennél jobb rajtról álmodni sem lehet.

– Igen, fantasztikus mérkőzést játszottunk – emlékezett vissza Per Johansson, az ETO vezetőedzője. – Az első félidőben sok mindennel nem lehettünk elégedettek, ugyanakkor örültünk, hogy mi vezettünk. Tisztában voltunk azzal, ha stabilabban védekezünk, valamint gyorsítunk a játékon, nyerünk. A második félidőben ez meg is történt, mindent kijavítottunk.

– Miként látta a két új igazolás teljesítményét?

– Sarah Bouktit-nál látni lehetett, mennyire zseniális a labdával, megtalálta mindig a megfelelő lehetőséget. Thale Rushfeldt Deila is nagyon hasznos lesz, a Szuperkupa-meccsen akadtak jó és kevésbé jó pillanatai. Ezt a két játékost szerettem volna a keretbe, meg is kaptam őket, szóval elégedett lehetek.

– Mit lehet tudni a hiányzó játékosokról?

– Dione Housheer közel áll a visszatéréshez, Estelle Nze-Minkónak még kell némi idő az adaptáláshoz, a többieknek kicsit tovább tart a hiányzás, de nem beszélünk erről, a négy átlövőm és irányítóm múlt vasárnap tökéletesen megoldotta a feladatot, a csatlakozókkal pedig még erősebbek leszünk.

– Kezdődik a Bajnokok Ligája, készen áll erre a kihívásra?

– Kiválóan kezdődött az évad ezzel a sikerrel, megfelelő alappal rendelkezünk, és készen álluk. További három aranyra hajtunk, ahogy Győrben minden évben.

Per Johansson (Fotó: Árvai Károly)

JESPER JENSEN, az FTC vezetőedzője az EHF-nek: – Alig várjuk, hogy elkezdődjön az idény. Nagy céljaink vannak, és azok eléréséhez már az első mérkőzést meg kell nyerni. Tiszteljük ellenfelünket, a Buducsnoszt keretében több tehetséges játékos mellett néhány tapasztalt kézilabdázó is szerepel. Lépésről lépésre szeretnénk fejlődni, de remélem, hogy Podgoricában megszerezzük a két pontot.

NS-SZAKÉRTŐ: DANYI Gábor BL-győztes edző

Danyi Gábor

„AZ FTC CSOPORTJA nyilvánvalóan erősebb. Négy csapat, az Esbjerg, a Brest, a Ferencváros és a CSM Bucuresti között az döntheti el, melyikük végez az első két helyen, hogy idegenben ki tud pontot vagy pontokat rabolni a másiktól. Nem lesz könnyű a Fradi helyzete. A másik négy együttes, a Ljubljana, a Sola, a Dortmund és a Buducsnoszt nem tud meghatározó szerepet játszani ebben a nyolcasban. Nem megbántva a másik csoportban szereplő úgymond második négy klubot is, ez a nyolc együttes inkább az Európa-liga elitjéhez tartozna… Jelentős különbségek vannak tudásban és financiális lehetőségekben is a BL-mezőnyben, két-három éve látszik, hogy erős visszaesés és stagnálás van a női kézilabdában, ami nem jó, kettészakadt a mezőny. Jó lenne, ha visszatérnének például az orosz egyesületek, amelyek emelnék a színvonalat. A B-csoportban nem kérdés, hogy a Metz és a Győr között dől el az első két hely sorsa. Az Odense és a Bistrita még rájuk is veszélyes lehet hazai pályán, de játékosállományban és stabilitásban nincs bennük annyi, hogy az automatikusan negyeddöntőt érő első két helyre odaérjenek. Egyébként akkora jelentősége nincs, hogy ki végez az élen, mert igazából csak májusra kell nagyon jó formába lendülni.”

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, 2026–2027

A-csoport: Team Esbjerg (dán), CSM Bucuresti (román, Faluvégi Dorottya, Kuczora Csenge), FTC-TOYOTA KOVÁCS, Brest Bretagne HB (francia), RK Krim OTP Group Mercator (szlovén), BV Borussia Dortmund (német), Sola HB (norvég), OTP Group Buducsnoszt (montenegrói)

B-csoport: Metz Hb (francia, Albek Anna, Vámos Petra), GYŐRI AUDI ETO KC, Odense HB (dán), Gloria Bistrita (román), HC Podravka (horvát), Storhamar HB Elite (norvég), HSG Blomberg-Lippe (német), Nyköbing Falster Hb (dán)

Tudnivalók

A lebonyolítás nem változott, a 16 főtáblás klub két nyolcas csoportban küzd meg egymással 14 fordulós, oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben. A két csoport utolsó két-két helyezettje kiesik, a nyolcasok első két-két helyezettje egyenes ágon bejut az oda-visszavágós negyeddöntőbe – a 3–6. pozíciókban végzők pedig szintén oda-visszavágós keresztjátékban küzdenek meg a legjobb nyolc közé jutásért 3–6. és 4–5. párosításokban. A negyeddöntő győztesei léphetnek pályára a jövő júniusi, budapesti négyes döntőben.

Csoportkör: szeptember 5.–február 21.

Rájátszás: 2027. március 20–21. és március 27–28.

Negyeddöntő: 2027. április 24–25. és május 1–2.

Négyes döntő (Budapest, MVM Dome): 2027. május 29–30.

Tv: Sport Tv. Internet: nemzetisport.hu, ehfcl.eurohandball.com/women, kezitortenelem.hu

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

Szombat. A-csoport. Dortmund–Esbjerg, 16 (tv: Sport1), Podravka–ETO, 18 (tv: Sport1). B-csoport. Ljubljana–CSM, 16, Storhamar–Metz 18

Vasárnap. A-csoport. Buducsnoszt–FTC, 16 (tv: Sport1), Sola–Brest, 16. B-csoport. Blomberg-Lippe–Bistrita, 14 (tv: Sport1), Nyköbing–Odense, 16