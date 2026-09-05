Nemzeti Sportrádió

Élesedik a harc a Mercedes és a Ferrari között – Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.05. 12:15
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szabadedzés F1 Olasz Nagydíj Formula–1
A Mercedes és a Ferrari diktálta eddig a tempót a Formula–1-es Olasz Nagydíjon: a nyitó edzésen Charles Leclerc, míg a folytatásban George Russell bizonyult a leggyorsabbnak, miközben a McLaren és a Red Bull halványabb formában kezdett. Arról, hogy miként alakul az utolsó gyakorlás, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

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szabadedzés F1 Olasz Nagydíj Formula–1
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