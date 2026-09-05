A kisvárdai Lippai Tibor már tudja, milyen az „igazi” gól

A 27. élvonalbeli mérkőzésén megszerezte első gólját Lippai Tibor. A Kisvárda belső védője nem mindennapi körülmények között jutott lehetőséghez csapata legutóbbi, Győr elleni mérkőzésén (1–1), hiszen a 14. másodpercben (!) megsérülő, s mint utóbb kiderült, Achilles-ín-szakadást szenvedő Nikola Radmanovac helyére állt be – már a 4. percben. A 28 éves játékos szereplésére hetekkel ezelőtt jóval kevesebb esély mutatkozott, nem véletlen, hogy ebben a bajnokságban korábban csak egyszer, a Nyíregyháza elleni találkozó (1–2) hajrájában jutott lehetőséghez.

„Nyilván nem úgy szerettem volna előrébb lépni a házi rangsorban, hogy egyik poszttársamat hónapokra eltiltják, a másik pedig súlyos sérülést szenved – utalt Oláh Bálint november 30-ig tartó „elmeszelésére” és a már említett szerb játékos problémájára Lippai Tibor. – Elsőre nem tűnt ennyire súlyosnak Nikola sérülése, arra gondoltunk, hogy kifordulhatott a bokája. Nálunk szokás, hogy a cserék már az első perctől, csoportokban melegítenek, épp elkezdtük a mozgást, amikor szóltak, be kell állnom, csak annyira volt időm, hogy bekössem a cipőmet. Nemsokára gólt kaptunk szögletből, ahogy aztán mi is sarokrúgást követően találtunk be.”

A „mi” ez esetben azt jelenti, hogy Lippai Tibor, aki a meccs 30. percében szinte a gólvonalról segítette be a labdát Soltész Dominik szögletét követően. A lefújás után adott televíziós nyilatkozatában a gólszerző azt mondta, a közreműködése nélkül aligha kötött volna ki a labda a kapuban a remek beadást követően.

„Ezt a véleményemet a felvételek megtekintése után is fenntartom, mert voltak még mögöttem, úgyhogy nem kaptam a fejemre Soltész Dominiktól, hogy elvettem tőle a gólját – így Lippai Tibor. – Karrie­rem első NB I-ben szerzett gólja volt, ez egy pillanatra átfutott bennem, ám a következő pillanatban máris a játékra kellett koncentrálnom, hiszen tudtam, nehéz lesz a folytatás. Jól játszottunk, de nem nyertünk, ahogy előzőleg a Debrecen ellen sem. Az MTK ellen beérném azzal, hogy gyengébb teljesítménnyel ugyan, de szerezzük meg a három pontot.”

No igen, az MTK… A két csapat január 24-i mérkőzésén éppen Lippai Tibor öngóljával nyertek 3–2-re a fővárosiak a Várkertben…

„Akkor is elmondtam, az öngólnál is jobban bosszantott, hogy utána kihagytam az egyenlítési lehetőséget a másik kapunál, hogy ártalmatlan helyzetben bepattan a lábadról a labda, az benne van a futballban – reagált a felvetésre Lippai Tibor. – Ha most hasonló helyzetbe kerülök, biztosan belövöm, ám fontosabb, hogy hátul stabilak legyünk, és ugyanúgy megháláljam a bizalmat, ahogy legutóbb sikerült. A héten igazoltunk a posztomra is játékost, de nem azzal kell foglalkoznom, hányan vannak előttem vagy mögöttem a rangsorban, úgy kell játszanom, hogy a csapatban ragadjak.”

Mindenesetre különös, hogy ebben a bajnokságban a két súlyos sérülést követően gólt szereztek azok a játékosok, akik ezekben a szituációkban csereként léptek pályára: a Nyíregyháza–Kisvárda meccsen az arccsonttörést szenvedő Tarcsi Róbert helyére beszálló Jean Florent Batoum, míg a Kisvárda–ETO FC bajnokin a Nikola Radmanovacot váltó Lippai Tibor. A „kedvezményezettek” is biztosan úgy gondolják, soha többé ne kelljen átélniük hasonló borzalmat, mint a pályára lépésük előtt…